RDC: l'épidémie actuelle d'Ebola devient la plus importante jamais enregistrée

L'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC) est devenue la plus importante jamais enregistrée dans le pays, dépassant celle de 2018-2020, a indiqué samedi 1 er août l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Jeudi 30 juillet, la RDC avait enregistré 3.605 cas confirmés causés par le virus Bundibugyo, dont 1.587 décès, soit un taux de létalité de 44%, selon le dernier bulletin de l'OMS sur l'épidémie.

La précédente épidémie la plus importante, qui avait frappé l'est du pays entre 2018 et 2020, avait fait 3.317 cas confirmés.

Initialement circonscrite à la zone de santé de Mongbwalu, dans la province de l'Ituri, l'épidémie actuelle s'est étendue au cours des deux derniers mois à 49 zones de santé réparties dans cinq provinces, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo.

L'épidémie touche également un nombre croissant de professionnels de santé, avec 151 infections et 44 décès signalés à ce jour, mettant en évidence des lacunes persistantes dans la prévention et le contrôle des infections au sein des établissements de santé, a indiqué l'OMS.

L'agence onusienne a averti que l'insécurité, les déplacements de population, la forte mobilité et les mouvements transfrontaliers entravaient les opérations de surveillance et de riposte, augmentant ainsi le risque d'une nouvelle propagation.

L'épidémie évolue dans des zones touchées par les conflits, où l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à la nourriture et aux abris reste limité. Les attaques contre des établissements de santé ont restreint l'accès des équipes d'intervention et accru le risque de transmission non détectée.

L'OMS a évalué le risque en RDC comme "très élevé" et estimé qu'un renforcement substantiel de la surveillance, du dépistage, de la prise en charge clinique, de la prévention des infections, de la mobilisation communautaire et de la logistique était nécessaire pour devancer la progression de l'épidémie.

Xinhua/VNA/CVN