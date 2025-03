Sud-coréens et Chinois dominent les arrivées de visiteurs internationaux au Vietnam en début d'année

Les touristes sud-coréens et chinois dominent les arrivées de visiteurs internationaux au Vietnam au cours des deux premiers mois de l’année, représentant plus de 40% du total des 3,96 millions de visiteurs internationaux, selon l'Autorité nationale du tourisme.

Photo : VNA/CVN

La Chine reste la première source de visiteurs internationaux du Vietnam, avec près de 956.000 arrivées, suivie par la République de Corée avec plus de 885.000 visites. Parmi les dix plus grands marchés touristiques du Vietnam figurent également Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon, le Cambodge, l’Australie, la Malaisie et l’Inde.

À noter que la Russie, avec 79.000 visiteurs, fait son retour dans le Top 10. Le nombre de visiteurs européens a connu une forte croissance, en particulier en provenance des pays bénéficiant de l'exemption de visa unilatérale du Vietnam : Royaume-Uni : +24,1%, France : +30,2%, Allemagne : +26,7%, Italie : +31,5%, Espagne : +19,6%, Russie : +104,3%.

Ces chiffres prometteurs permettent au Vietnam de viser 22 à 23 millions de visiteurs internationaux d’ici la fin de l’année.

Entre janvier et février, le pays a accueilli 26,5 millions de visiteurs, dont 3,96 millions d’étrangers, soit une hausse de 30,2% en glissement annuel.

Les recettes touristiques sont estimées à 160 billions de dôngs (plus de 6,1 milliards de dollars). Rien qu’en février, près de 1,9 million de visiteurs internationaux ont été recensés, confirmant l'attractivité croissante du Vietnam sur la scène touristique mondiale.

VNA/CVN