La gare de Dà Lat reconnue comme site touristique de Lâm Dông

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) et la Société des chemins de fer du Vietnam ont organisé conjointement jeudi 11 juillet une cérémonie pour annoncer la reconnaissance de la gare de Dà Lat comme site touristique.

La gare de Dà Lat a été construite de 1932 à 1938. Cette œuvre architecturale ancienne unique, s'inspire de la légendaire montagne Lang Biang et de la maison commune "Rông" des hauts plateaux du Centre. Elle est considérée comme la plus ancienne gare du Vietnam et la seule gare de la région du Tây Nguyên.

Cette gare, connue autrefois comme la plus belle gare d'Indochine, a été reconnue monument culturel et historique national en 2001. Actuellement, la gare est l'une des destinations touristiques attractives de Da Lat.

Trân Anh Tuân, directeur général adjoint de la Société des chemins de fer du Vietnam, a déclaré que la société embaucherait un cabinet de conseil pour élaborer un plan directeur d'investissement dans les infrastructures pour servir les touristes à la gare de Da Lat, ainsi qu'un plan de collecte des droits d'entrée avec de nouveaux prix, à partir du 1er octobre prochain.

La gare de Dà Lat a reçu plus de 275.000 visiteurs au cours du premier semestre. Les revenus totaux des activités touristiques à la gare de Dà Lat ont atteint plus de 11,4 milliards de dôngs.

