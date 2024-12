Immersion dans la beauté sauvage des hauts plateaux du Centre

Les sons profonds et enveloppants des gongs, mêlés aux murmures du vent dans les forêts, nous ont transportés dans un univers de paix et de sérénité. Chaque poignée de main chaleureuse des habitants était une invitation à partager leur mode de vie simple et authentique.

Suspendus à environ 600 m d’altitude, les hauts plateaux du Centre offrent un spectacle naturel époustouflant. Rythmés par des saisons bien distinctes, ces terres rouges, façonnées par les forces de la nature, sont le berceau de cultures prospères. Le café, le thé, le caoutchouc et le poivre y trouvent un terroir d’exception, faisant de cette région l’un des greniers du Vietnam.

Les hauts plateaux du Centre ne sont pas seulement des paysages à couper le souffle, ils sont aussi un véritable creuset de cultures. Les ethnies Gia Rai, Ê dê, Xo Đang, Bahnar, M’nông, Co Ho et Ma y ont préservé leurs traditions ancestrales, leurs savoir-faire artisanaux et leurs cuisines authentiques.

Cette terre aux paysages grandioses et mystérieux, offre une multitude d’expériences inoubliables. Vous pourrez vous initier à la danse traditionnelle, assister à des cérémonies ancestrales, ou tout simplement vous perdre dans les forêts primaires à la recherche de la faune et de la flore locales.

Texte et photos : Phuong Nga/CVN