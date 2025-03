Vietnam, site touristique le plus recherché grâce à des destinations attractives

Des rapports récents provenant d'agences de recherche sur le tourisme nationales et internationales ont mis en évidence le Vietnam comme une destination très recherchée avec de nombreux endroits attrayants pour les voyageurs internationaux.

Selon la plateforme de voyage numérique Agoda, Dà Nang est devenue la destination la plus recherchée par les touristes américains en janvier 2025, surpassant Tokyo et Bangkok avec une croissance remarquable de 1.538 % d'une année sur l'autre à partir de janvier 2024. Il est à noter que la ville centrale est entrée dans le top cinq des villes les plus recherchées par les voyageurs nord-américains en juillet 2024 et a maintenu sa position de manière constante chaque mois depuis lors.

Hà Giang devient rapidement une destination incontournable pour les touristes internationaux, réputée pour ses cols de montagne à couper le souffle et ses paysages naturels majestueux. La province montagneuse du Nord est particulièrement populaire pour les circuits d'aventure en moto d'une durée de cinq à six jours, offrant aux visiteurs une expérience authentique en s'arrêtant dans les villes locales et les villages des minorités ethniques.

Photo : VNA/CVN

En 2025, Hà Giang a connu une augmentation de l'intérêt des touristes en provenance des États-Unis, de la République de Corée et de Taïwan (Chine), les visiteurs sud-coréens affichant la plus forte croissance du volume de recherche. Selon Vu Ngoc Lâm, directeur national d'Agoda Vietnam, cette tendance reflète une préférence mondiale croissante pour les expériences de voyage immersives et d'aventure.

Le Vietnam a accueilli 711.464 touristes japonais en 2024, la seule Hô Chi Minh-Ville ayant reçu 348.239 visiteurs, faisant du Japon l'un des six principaux marchés sources de touristes internationaux de la ville.

Phan Phuong Hoàng, directeur général adjoint de Vietravel, a noté que le nombre de visiteurs japonais au Vietnam augmente régulièrement chaque année. Les efforts de marketing dans ce pays d’Asie de l’Est se concentrent entre octobre et mars, la haute saison touristique du pays.

Dans le même temps, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la fréquence élevée des vols directs entre le Vietnam et le Japon comme un moteur clé de la croissance. Ces services aériens constituent une base solide pour l’expansion du tourisme international, a-t-elle ajouté.

Un rapport récent de The Outbox Company, une société de renseignements sur les voyages basée au Vietnam, souligne la présence croissante de la marque touristique vietnamienne en Asie. Selon le rapport, la Thaïlande, l’Indonésie et l’Inde ont classé la marque touristique du Vietnam en tête, avec des scores respectifs de 142,8, 138,8 et 138,2. Cela reflète une forte reconnaissance de la marque et une perception positive sur ces marchés.

Stratégies pour attirer plus de visiteurs

Photo : VNA/CVN

Les experts recommandent au Vietnam de capitaliser sur sa dynamique en améliorant les campagnes de promotion de la marque de destination, en introduisant de nouveaux produits touristiques et en développant ses efforts de marketing sur les marchés clés où sa marque est bien reconnue.

Les entreprises touristiques et les agences de voyages ont souligné l’importance d’étendre les efforts promotionnels sur les marchés à fort potentiel et émergents. Les localités qui considèrent le tourisme comme un secteur économique clé devraient donner la priorité à la construction d’une identité de marque forte, à la diversification des produits touristiques et à l’amélioration de la qualité des services dans les restaurants et les hébergements.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé une campagne promotionnelle à l'aéroport international de Tân Son Nhât pour accueillir les voyageurs internationaux au début de cette année. L’initiative comprend des messages de bienvenue multilingues et des codes QR reliant le système d’information touristique de la ville.

À leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par un message "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville" affiché dans la zone de récupération des bagages du terminal international.

Avec plus de 40 millions de passagers internationaux et nationaux transitant chaque année par l'aéroport international de Tân Son Nhât, la campagne de promotion touristique de la ville est présentée en 27 langues sur des écrans LED dans tout l'aéroport.

Les experts du secteur ont prédit que 2025 sera une année transformatrice pour le secteur du tourisme d'Hô Chi Minh-Ville, en mettant l'accent sur des produits touristiques diversifiés, des services professionnels, des événements passionnants, des partenariats stratégiques et des stratégies marketing innovantes.

VNA/CVN