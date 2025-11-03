Quinze joueurs vietnamiens en lice au Championnat d’échecs d’Asie du Sud-Est 2025

La délégation vietnamienne d'échecs, composée de 15 joueurs expérimentés, est arrivée aux Philippines pour participer au Championnat d'Asie du Sud-Est 2025. Cette importante compétition régionale, organisée du 2 au 10 novembre, promet des confrontations intenses et de haut niveau.

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam aligne une équipe mêlant talents confirmés et jeunes espoirs. Chez les hommes, l'effectif comprend Pham Trân Gia Phuc, Nguyên Duc Hoa, Trân Tuân Minh, Dang Hoàng Son, Nguyên Quôc Hy, Nguyên Van Huy, Dinh Nho Kiêt et Duong Vu Anh.

Du côté féminin, la sélection est représentée par Nguyên Thi Mai Hung, Bach Ngoc Thuy Duong, Hoàng Thi Bao Trâm, Nguyên Thi Thanh An, Nguyên Hông Anh, Nguyên Thanh Thuy Tiên et Pham Trân Gia Thu.

Parmi les participantes féminines, les Grandes Maîtres Internationales Hoàng Thi Bao Trâm, Nguyên Thi Mai Hung et Nguyên Thi Thanh An figurent parmi les figures de proue des échecs féminins vietnamiens. Leurs performances sont particulièrement attendues lors de cette édition organisée aux Philippines. Chez les hommes, le Grand Maître International Trân Tuân Minh est actuellement en excellente forme.

Toutefois, les jeunes talents tels que Dinh Nho Kiêt, Nguyên Quôc Hy et Pham Trân Gia Phuc ont également démontré une expertise remarquable ces derniers temps, laissant augurer de belles perspectives pour le futur.

Cette année marque la sixième édition du Championnat d'échecs d'Asie du Sud-Est, devenu un rendez-vous régulier du calendrier régional.

Selon le comité d'organisation, le tournoi met en jeu une dotation totale de 28.100 dollars. Le vainqueur du tournoi masculin d'échecs classiques recevra une récompense de 2.000 dollars, tandis que la championne du tournoi féminin d'échecs classiques percevra 1.500 dollars. Les autres prix seront attribués en fonction des classements et des performances individuelles dans chaque catégorie.

Les échecs, en plein essor au Vietnam, bénéficient d'un soutien croissant des institutions sportives nationales. Les succès récents de plusieurs jeunes prodiges dans les compétitions asiatiques et mondiales témoignent de la progression du pays sur l'échiquier international. Le développement des centres d'entraînement régionaux, combiné à la formation d'une génération de joueurs disciplinés et compétitifs, place désormais le Vietnam parmi les nations montantes des échecs en Asie.

VNA/CVN