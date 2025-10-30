Le Vietnam prépare la défense de leur titre aux SEA Games 33

L’équipe nationale féminine de football intensifie sa préparation pour les 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se dérouleront en Thaïlande en décembre prochain, avec l’objectif de défendre son titre.

Photo : VFF/CVN

S’entraînant au Centre d’entraînement de football des jeunes du Vietnam, les joueuses se concentrent sur le renforcement physique tout en perfectionnant leurs techniques et tactiques, éléments déterminants pour le succès de leur campagne.

Les conditions météorologiques à Hanoi, fin octobre, sont particulièrement favorables à l’entraînement, permettant aux joueuses de maintenir une excellente forme physique et un enthousiasme débordant lors de chaque séance.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Mai Duc Chung, l’équipe progresse régulièrement. "Nous avons un mélange harmonieux de joueuses expérimentées et de jeunes espoirs. L’ensemble de l’équipe démontre des progrès significatifs à chaque entraînement", a-t-il déclaré.

Le tournoi de football féminin des SEA Games 33 réunit huit équipes : le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar, le Cambodge, les Philippines, Singapour, la Malaisie et l’Indonésie. Le Vietnam, tenant du titre, affrontera un groupe B relevé, composé notamment des Philippines et du Myanmar, deux équipes redoutables.

"Le coach Mai Duc Chung insiste toujours sur le fait que nous évoluons dans un groupe compétitif et que l’équipe doit donc se préparer avec rigueur pour les prochains Jeux d’Asie du Sud-Est. Les jeunes joueuses s’adaptent rapidement et les opportunités sont équitablement réparties", a partagé défenseure Trân Thi Thu.

Selon le calendrier, l’équipe disputera deux matchs amicaux contre le club féminin de Hô Chi Minh-Ville les 1er et 4 novembre. Affronter une équipe nationale de haut niveau offrira à l’entraîneur-chef une précieuse opportunité d’évaluer les joueuses et de tester différentes stratégies.

À l’issue de ces rencontres, l’équipe effectuera un stage de préparation de dix jours au Japon, du 20 au 30 novembre. Avant le départ, l’entraîneur Chung prévoit d’organiser des matchs amicaux afin d’évaluer les points forts de l’effectif et d’affiner son style de jeu, dans le but d’obtenir des résultats significatifs aux SEA Games et lors des tournois à venir en 2026.

VNA/CVN