Pour les Vietnam, un record de médailles mais de l’or laissé en route à Bahreïn

Les athlètes vietnamiens ont remporté un nombre record de 19 médailles, dont 1 d’or, 7 d’argent et 11 de bronze, aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, qui se sont achevés jeudi 30 octobre à Bahreïn.

Photo : AWF/CVN

Il s’agit de la meilleure performance jamais réalisée par le Vietnam lors de cette compétition continentale. L’unique médaille d’or a été remportée par Nguyên Thành Duy en haltérophilie.

L’athlète vietnamien, âgé de 16 ans, a battu le soir du 27 octobre le record d’Asie chez les jeunes à l’épaulé-jeté, et a réalisé un total de 276 kg dans la catégorie des 65 kg masculins.

Sa coéquipière Y Liên, âgée de 17 ans, a réussi mardi 28 octobre à soulever 106 kg dans la catégorie des moins de 53 kg féminins, décrochant ainsi la médaille d’argent, et remporté une médaille de bronze à l’arraché le même jour.

Le dernier jour de compétition, les athlètes vietnamiens ont participé aux épreuves de lutte de plage, de jiu-jitsu et de judo.

En lutte de plage, sous la houlette de l’ancienne championne Nguyên Thi Lua, la lutteuse Bùi Ngoc Thao Thom a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg féminins après avoir vaincu des adversaires des Philippines, de Bahreïn et de Thaïlande. Elle s’est inclinée de justesse (1-2) face à l’Indienne Anjali Anjali en finale.

Son coéquipier Lâm Minh Gia Huy a remporté le bronze dans la catégorie des 60 kg masculins, tandis que Pham Huynh Minh Hiêu n’a pas réussi à monter sur le podium dans la catégorie des 90 kg masculins.

En jujitsu, Hoàng Manh Luong, en lice dans la catégorie des moins de 48 kg masculins, et Nông Bao Ngoc, concourant dans la catégorie des moins de 48 kg féminins) ont chacun remporté une médaille de bronze pour le Vietnam.

Par ailleurs, en judo, la judoka vietnamienne Pham Minh Tuyêt a décroché le bronze après sa victoire face à la Mongole Demuul Suvd-Erdene dans la catégorie des moins de 57 kg.

Les Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 ont rassemblé de jeunes athlètes de plus de 40 pays et territoires du continent. La délégation vietnamienne a participé à cette édition avec 50 athlètes en lice dans 11 sports.

VNA/CVN