La fine fleur des échecs vietnamiens sera présente à la Coupe du monde 2025

Trois grands maîtres vietnamiens participeront à la Coupe du monde FIDE, prévue en octobre et novembre 2025 en Inde, après avoir décroché leur qualification grâce à leurs récentes performances internationales.

>> Lê Tuân Minh, le prince des échecs

>> Quang Liêm : “Les échecs vietnamiens ont un grand potentiel”

>> Des joueurs d'échecs vietnamiens participeront à la Coupe du monde 2025 en Inde

Photo : VNA/CVN

L’équipe nationale comptera trois représentants de haut niveau. La liste officielle, validée par la Fédération vietnamienne des échecs, comprend les grands maîtres Lê Quang Liêm, Lê Tuân Minh et Pham Lê Thao Nguyên.

Cette sélection repose sur les quotas attribués par la Fédération internationale d’échecs (FIDE), en reconnaissance des excellents résultats obtenus par les équipes vietnamiennes masculine et féminine lors de l’Olympiade mondiale d’échecs 2024.

Chaque équipe a ainsi décroché une place : Lê Tuân Minh a été sélectionné chez les hommes et Pham Lê Thao Nguyên chez les femmes. Quant à Lê Quang Liêm, il s’est qualifié grâce à son classement dans le Top 20 mondial.

“Nous avons finalisé notre sélection pour la Coupe du monde 2025. Ces trois joueurs représentent la fine fleur des échecs vietnamiens”, a déclaré Nguyên Minh Thang, responsable national de la discipline et secrétaire général de la Fédération vietnamienne des échecs.

Photo : VNA/CVN

La Coupe du monde féminine se tiendra du 5 au 29 juillet à Batoumi, en Géorgie. Le processus de sélection reste conforme au format 2023, garantissant la participation des joueuses les plus fortes et les plus méritantes. Au total, 103 joueuses seront qualifiées selon des critères stricts.

Selon la FIDE, la dotation globale sera identique à celle de l’édition précédente : 676.250 dollars, dont 50.000 dollars pour la gagnante, maintenant ainsi le statut de compétition parmi les plus lucratives du circuit féminin.

Photo : VNA/CVN

Les trois premières joueuses de la Coupe du monde obtiendront également leur qualification pour le Tournoi des candidates 2025-2026, étape clé dans le cycle du championnat du monde féminin.

Format et enjeux

La Coupe du monde d’échecs FIDE 2025 se déroulera à New Delhi, du 31 octobre au 27 novembre, marquant le retour en Inde d’un événement majeur d’échecs après plus de deux décennies.

Avec 206 joueurs engagés dans un format à élimination directe, le tournoi constitue une étape essentielle du cycle du Championnat du monde, attribuant trois places pour le Tournoi des candidats 2026. L’événement promet un niveau de jeu exceptionnel et une compétition intense au plus haut niveau mondial.

Photo : VNA/CVN

Disputée tous les deux ans, la Coupe du monde d’échecs suit un format à élimination directe en sept rondes. Chaque confrontation comporte deux parties classiques ; en cas d’égalité, des parties rapides, puis des blitz (si nécessaire), départagent les joueurs. Les trois meilleurs se qualifient pour le prestigieux tournoi des candidats.

La dramaturgie propre aux tie-breaks a une nouvelle fois marqué les esprits lors de l’édition 2023 : Magnus Carlsen avait triomphé face au prodige indien Praggnanandhaa Rameshbabu (1,5-0,5) lors des parties rapides de la finale, remportant ainsi son premier titre dans cette épreuve.

Phuong Nga/CVN