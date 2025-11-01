La présidente du football thaïlandais présente ses excuses au Vietnam pour une erreur de drapeau

Pang Nualphan Lamsam, présidente de la Fédération thaïlandaise de football (FAT), a conduit une délégation auprès de l’ ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, afin de lui remettre un vase de fleurs en signe d’excuses sincères pour l’utilisation erronée du drapeau vietnamien lors d’une récente cérémonie.

Photo : VNA/CVN

La FAT a gaffé pendant cérémonie de tirage au sort des Championnats de futsal ASEAN U16 et U19, qui s’est tenu à Nonthaburi le 28 octobre, en affichant par erreur le mauvais drapeau national du Vietnam lors du processus de sélection des groupes.

La Fédération thaïlandaise de football (FAT) a présenté ses excuses officielles à la Fédération vietnamienne de football (VFF) et au public vietnamien après avoir affiché par erreur le mauvais drapeau national vietnamien lors de la cérémonie de tirage au sort des championnats AFF U16 et U19 de futsal 2025.

Cette erreur a suscité une vive réaction, non seulement parmi les supporters vietnamiens, mais aussi dans toute la région.

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a adressé une lettre de protestation officielle à la Fédération de football de l’ASEAN (AFF) et à la FAT, soulignant la gravité de l’incident.

En réponse, Madame Pang a présenté des excuses formelles, assumant l’entière responsabilité de ce qui a été qualifié d’"erreur humaine", sans aucune intention de manquer de respect.

Lors de leur rencontre du 30 octobre, Mme Pang a souligné l’importance du drapeau national, le qualifiant de symbole de la dignité et de l’honneur du pays. Elle a insisté sur le fait que personne ne devait lui manquer de respect et a offert des fleurs en signe de bonne volonté.

Parallèlement, l’ambassadeur Pham Viêt Hùng a exprimé sa reconnaissance à la FAT pour sa sincérité, notamment l’envoi d’une lettre d’excuses officielle, la dépêche d’un représentant pour présenter ses excuses et une rencontre en personne pour exprimer ses regrets. Il a dit comprendre l’incident et a estimé qu’il s’agissait d’une erreur involontaire lors de l’organisation.

Auparavant, une délégation de la FAT, conduite par le vice-président Adisak Benjasiriwan, s’était rendue au siège de la Fédération vietnamienne de football (VFF) à Hanoï le 29 octobre afin de s’expliquer et de présenter ses excuses en personne. Winston Lee, secrétaire général de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF), était présent à cette réunion.

M. Benjasiriwan a lu la lettre d’excuses officielle de Mme Pang adressée à la VFF. Dans sa lettre, elle a exprimé ses profonds regrets et présenté ses sincères excuses pour la malheureuse erreur concernant le drapeau national du Vietnam lors de la cérémonie de tirage au sort.

"Nous sommes pleinement conscients de la gravité de cette erreur et assumons l’entière responsabilité de cet incident. La FAT a immédiatement mis en œuvre des mesures correctives, renforcé ses protocoles de gestion des événements et revu toutes ses procédures afin d’éviter que de telles erreurs ne se reproduisent."

Le président de la VFF, Trân Quôc Tuân, a pris acte des sincères excuses de la FAT et a salué l’attitude proactive, respectueuse et coopérative dont a fait preuve la fédération thaïlandaise. La VFF considère cet incident comme une erreur grave, mais aussi comme un enseignement important pour améliorer le professionnalisme et la coordination lors des futurs événements régionaux.

La FAT a déclaré qu’elle allait revoir ses processus de gestion des événements afin d’éviter qu’une telle erreur grave ne se reproduise et a exprimé sa volonté de poursuivre un partenariat étroit et constructif avec la VFF pour développer davantage le football dans la région de l’ASEAN de manière professionnelle et durable.

VNA/CVN