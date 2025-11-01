Kickboxing

Công Minh fait le poids aux Championnats du monde de MMA

Le combattant vietnamien de MMA, Pham Công Minh, a remporté la victoire par KO technique (TKO) lors des Championnats du monde de MMA qui se sont déroulés à Séoul, en République de Corée, en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2025.

Photo : Capture d’écran/CVN

En lice dans la catégorie des moins de 85 kg, il affrontait le Chinois Zhang Mingyang, qui faisait ses débuts en MMA professionnel après avoir remporté des médailles dans des tournois nationaux de kickboxing.

Pham Công Minh a démontré une grande maîtrise du grappling, contrôlant le combat avec calme avant d'amener Zhang Mingyang au sol et de lui infliger des coups décisifs. Le combattant vietnamien a mis fin au combat en seulement deux minutes et demie.

Le championnat du monde de MMA commémoratif du Sommet de l’APEC 2025 en République de Corée, organisé par la Fédération mondiale de combat extrême (WXF) et l’Association coréenne des arts martiaux mixtes le 30 octobre, proposait 18 combats et a attiré des combattants de 21 pays.

Cet événement mettait en vedette un total de 36 athlètes (32 hommes et 4 femmes) de 21 pays, dont la République de Corée, les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Iran et la Russie.

Parmi les athlètes de haut niveau figuraient le Russe Omar Akhmedov, le Sud-Coréen Kim Myeong-hwan, l’Israélien Natan Levy, la Sud-Coréenne Park Bo-hyun, les Brésiliennes Maria Belanson et Tatiana Aguirra.

VNA/CVN