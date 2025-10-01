Lê Phan Hoàng Quân se pare d’argent aux Championnats du monde des échecs jeunes 2025

Le prodige vietnamien des échecs Lê Phan Hoàng Quân a remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde des échecs jeunes U8, U10 et U12 au Kazakhstan, devenant le seul joueur vietnamien à monter sur le podium.

Photo : BVH/CVN

En compétition dans la catégorie U10, Hoàng Quân a réalisé une performance impressionnante en 11 rondes disputées selon le système suisse, remportant huit parties, deux nulles et une seule défaite, avec neuf points d’avance sur le Chinois Yuan Shunzhe. Cependant, grâce à un score plus faible au départage, Hoàng Quân a remporté la médaille d’argent.

Lors d’un match final remarquable, Hoàng Quân a perdu sa dame, mais a tout de même réussi à vaincre le Serbe Ivanovic Leonid, faisant preuve à la fois de résilience et de brio tactique.

Avant les Championnats du monde des échecs jeunes, Hoàng Quân a remporté le titre national des jeunes dans la catégorie U11, confirmant ainsi son potentiel prometteur aux échecs vietnamiens.

Outre la performance de Hoàng Quân, les autres résultats de l’équipe d'échecs des jeunes vietnamiens au Kazakhstan comprennent la 35e place dans la catégorie masculine U8 (Vu Thanh An), la 27e place dans la catégorie masculine U10 (Vu Nhât Khuong), la 28e place dans la catégorie masculine U12 (Nguyên Quang Anh), la 105e place dans la catégorie masculine U12 (Trinh Nguyên Lam) et la 60e place dans la catégorie féminine U12 (Trân Duong Hoàng Ngân).

Le Championnat du monde d’échecs jeunes 2025 s’est déroulé à Almaty, au Kazakhstan, du 19 au 30 septembre, attirant plus de 850 jeunes joueurs d’échecs venus de 88 pays s’affronteront pour les titres dans les catégories U8, U10 et U12.

VNA/CVN