Quel drôle d’oiseau !

Le volatile semblait très à l’aise dans la plus grande réserve de zones humides du Nord. Cet espace calme et sauvage est le terrain de jeu de nombreuses espèces répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et donc un havre de paix pour de nombreux oiseaux colorés volant en harmonie dans cette zone naturelle aux eaux claires comme des aquarelles.

La lagune de Vân Long est située à environ 80 km de Hanoï. Elle a été formée suite à la construction par la population locale d’une digue de protection contre les inondations de 30 km de long sur la rive gauche de la rivière Day.

Depuis 1998, elle est une zone touristique importante au Nord du Vietnam grâce à deux distinctions du Livre des records nationaux en 2010 : “L’endroit qui compte le plus de langurs de Delacour (un primate endémique)” et “L’endroit qui abrite le plus grand tableau naturel”. Le site bénéficie d’un écosystème unique comprenant des zones humides et des forêts sur montagnes calcaires, constituant les sources nécessaires à la vie de milliers d’espèces d’animaux et de plantes. On y trouve 457 espèces de plantes supérieures, 39 de mammifères, 72 d’oiseaux, 32 d’amphibiens, 44 de poissons et 79 d’insectes.

Le paysage comprend non seulement une nature magnifique, mais également un panorama exceptionnel avec ses grottes pittoresques et des espaces de recueillement (temple Thanh Mâu...) aux architectures anciennes, héritées de différentes dynasties.

La lagune de Vân Long reflète la beauté exceptionnelle du lieu comme un miroir géant et change de couleur à chaque saison. En été, les nénuphars en fleurs ajoutent une couleur rose à l’eau verte et transparente et c’est parmi eux que nous avons débusqué le joli oiseau de la photo en Une.

Mais qu’est-ce que cet oiseau-là ? N’étant ni une poule mouillée ni fier comme un coq, j’ai mené mon enquête et pense avoir trouvé la réponse. Il s’agit sans doute de la marouette du Vietnam. Cette dernière affectionne les eaux douces ou salées, surtout si elles sont dotées de plantes flottantes comme les lotus et les nénuphars. Ces oiseaux peuvent donc être observés dans les marais, sur les lacs, dans les champs inondés et à la lisière des étendues d’eau ouvertes.

Je n’espère ne pas me tromper et que vous n’affublerez pas de noms d’oiseaux !

Hervé Fayet/CVN