La présidente du KSCM soutient le renforcement des relations avec le Vietnam

La présidente du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM) de la République tchèque, Katerina Konecna, a affirmé son soutien au renforcement des relations bilatérales avec le Vietnam, alors que les deux pays s'orientent vers la célébration du 75 e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025).

>> Le PCV, partenaire prioritaire du Parti communiste de Bohême et Moravie

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Katerina Konecna a souligné les bonnes relations entre la République tchèque et le Vietnam. Tout au long de l'histoire, les relations bilatérales se sont toujours développées de manière dynamique et intégrale, a-t-elle indiqué.

Selon elle, l'un des fondements du renforcement des relations bilatérales est le respect mutuel de la souveraineté et le choix des modèles sociaux, y compris les différences historiques et culturelles, ouvrant ainsi la voie au renforcement de la coopération gagnant-gagnant basée sur les exigences et les capacités des deux nations.

Elle a déclaré qu'en tant que membre du Parlement européen, elle soutenait toujours le renforcement des relations entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam.

Katerina Konecna a affirmé le rôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la lutte pour la libération et la réunification nationales, ainsi que dans les efforts en cours de construction et de défense nationale.

De plus, elle a fait l'éloge de l'intégration de la communauté vietnamienne dans la société tchèque. Le KSCM soutient la reconnaissance de la communauté vietnamienne en tant que groupe ethnique minoritaire dans le pays il y a plus de dix ans, a-t-elle souligné.

À la mi-avril, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Duong Hoài Nam, Katerina Konecna a évalué les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, soulignant que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme ont été maintenues et développées par les dirigeants des deux pays au cours de près de 75 dernières années.

Elle a affirmé la politique constante du KSCM visant à promouvoir les relations traditionnelles avec les Partis communistes du monde entier, dont le PCV est l'un des partenaires prioritaires dans la politique étrangère du KSCM.

VNA/CVN