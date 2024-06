Une député tchèque salue les liens parlementaires avec le Vietnam

Petra Quittova, présidente du Groupe parlementaire d’amitié République tchèque - Vietnam, a salué le développement positif des relations parlementaires entre les deux pays ces derniers temps comme en témoignent l’échange de délégations à tous les niveaux et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et internationaux comme l’UIP et l’ASEP.