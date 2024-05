La presse paraguayenne apprécie les perspectives de coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le journal estime que le Vietnam est un marché commercial prometteur pour le Paraguay, en particulier pour ses produits agricoles tels que le soja et la viande.

Lors de la rencontre avec le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, le 24 mai, Javier Gimenez a déclaré que cette visite contribuerait à favoriser et à soutenir la prochaine visite d'une délégation d'entreprises vietnamiennes à la recherche d'opportunités de coopération et d'échange commercial au Paraguay.

Selon lui, le Paraguay s'efforce de chercher et d'élargir de nouveaux marchés pour l'exportation du soja et de la viande, ainsi que d'autres produits, en particulier vers les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui compte 700 millions d'habitants, dont le Vietnam.

Le ministre Javier Gimenez a également rencontré des entreprises vietnamiennes, y compris des représentants du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel), l'une des principales sociétés de télécommunications en Asie du Sud-Est.

Il a également mis l'accent sur la promotion du lancement de négociations sur un accord de libre-échange entre le Marché commun du Sud (Mercosur) et le Vietnam. En tant que président tournant du Mercosur en 2024, le Paraguay va accélérer ce processus.

Le Paraguay est l'un des dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Amérique latine. Le commerce bilatéral a atteint plus de 280 millions d'USD en 2023, soit une augmentation de 22,2% par rapport à 2022. Les principaux produits exportés par le Vietnam vers le Paraguay sont le café, les chaussures de sport, les ventilateurs électriques et les produits en caoutchouc, bambou, rotin et céramique, les vêtements, tandis que le Paraguay exporte de la farine de soja, du bœuf et ses sous-produits, du cuir et du bois vers le Vietnam.

