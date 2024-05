Hô Chi Minh à Hong Kong : des chercheuses hongkongaises en parlent

À l’occasion du 134 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai), des chercheuses du Centre des chroniques de Hong Kong (Chine) ont partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur la période où il vivait et travaillait à Hong Kong entre 1930 et 1933.

>> Inauguration d’un monument du président Hô Chi Minh à Phu Quôc

>> Hô Chi Minh, "l’une des personnalités les plus marquantes" du XXe siècle

>> Un historien britannique fait grand cas des qualités du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

La Dr. Sun Wenbin, directrice du Centre des chroniques de Hong Kong (Chine), a exprimé sa forte impression quant au choix judicieux fait par le Président Hô Chi Minh du moment et du lieu pour lancer la création du Parti communiste du Vietnam, le 3 février 1930.

En tant que membre du département oriental de l’Internationale communiste, Nguyên Ai Quôc, le futur Président Hô Chi Minh, s’était rendu à Hong Kong. Le 3 février 1930, il présida une conférence pour fusionner trois organisations communistes au Vietnam pour fonder le Parti communiste du Vietnam, marquant une étape importante dans l’histoire de la construction nationale du pays.

Le choix de la date du 3 février 1930 pour la création du Parti communiste du Vietnam est considéré comme une décision clairvoyante, car c’était la période des vacances du Nouvel An lunaire traditionnel en Chine, lorsque de nombreuses personnes sortaient pour des visites à des pagodes et lieux publics.

Ainsi, la création du Parti communiste du Vietnam n’avait pas attiré l’attention du public et des autorités locales, a souligné Sun Wenbin.

Sharon Zhang, assistante du rédacteur en chef du Centre des chroniques de Hong Kong, a souligné l’importance de la conférence pour fusionner trois trois partis en un seul pour le mouvement révolutionnaire et la lutte pour la libération nationale du Vietnam.

Elle a également partagé son admiration pour l’évasion "miraculeuse" du Président Hô Chi Minh lors de son séjour à Hong Kong, où il avait été détenu par l’administration locale et devait être livré aux colonialistes français. Grâce à l’aide déterminée et impartiale de l’avocat britannique Frank Loseby, il a réussi à s’échapper pour continuer à mener la révolution vietnamienne à la victoire.

Concernant les relations entre le Vietnam et la Chine, la Dr. Sun Wenbin a indiqué que la Chine et le Vietnam ont des relations historique de longue date, où le Président Hô Chi Minh a joué un rôle significatif avec son impartialité et son intégrité.

Elle a rappelé la visite du président chinois Xi Jinping au Vietnam en 2023, où il a réaffirmé l’histoire des relations et l’amitié de longue date entre les Partis, les États et les peuples chinois et vietnamiens.

Se basant sur l’histoire des relations d’amitié, et combinée à la force du centre financier, culturel et de transport actuel de Hong Kong, elle a suggéré que les deux parties renforcent leurs échanges et leur collaboration pour réaliser le développement mutuel et la prospérité pour les peuples.

VNA/CVN