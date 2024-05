Le Père de la nation

>> Fête du Village de Sen 2024 à Nghê An

>> Duong Nô, village d’enfance du Président Hô Chi Minh

Du 11 au 19 mai a eu lieu la Fête du Village de Sen (Lotus) à Nghê An (Centre), son pays natal. Conviés lors de la cérémonie d’ouverture, les élèves de l’École primaire Kim Liên étaient fiers de brandir en un même élan 134 portraits de cet homme d’État connu aussi sous le nom d’Oncle Hô. On reconnaissait en Une ce visage familier que l’on voit partout au Vietnam, notamment dans les classes des élèves !

De très nombreuses activités culturelles et sportives avaient lieu pour lui rendre hommage, notamment “un festival de chant avec la participation de plus de 600 artistes”. Il y avait aussi des cérémonies d’offrande d’encens et de fleurs, ainsi que des présentations des mérites de la population au grand Père de la nation.

“Un spectacle de chants populaires +ví+ et +giam+ de Nghê Tinh (provinces de Nghê An et Hà Tinh), inscrits en 2014 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité”, avait aussi marqué les esprits, tout comme une vaste exposition de photos du Président Hô Chi Minh au stade du Village de Sen, présentant différentes périodes de sa vie. Il y avait également des spectacles de rue et des démonstrations de la police montée avec d’éblouissants exercices équestres.

Dans les pages intérieures, on comprenait aussi comment le futur leader de la nation avait grandi à travers ses quelques années passées, de 1898 à 1900, dans le village de Duong Nô, commune de Phu Duong, ville de Huê, province de Thua Thiên Huê (Centre). C’est là qu’il reçut ses premières leçons en hán (idéogrammes chinois) de la part de son père Nguyên Sinh Sac, qui l’initia par ailleurs aux valeurs d’humanité et de charité. Ces connaissances acquises durant cette courte période “ont posé les bases solides de son développement intellectuel futur”.

De plus, ce village paisible renfermait en lui ce que le grand homme soutiendra tout au long de sa vie : l’identité culturelle, l’esprit de travail acharné des paysans, et l’amour des villageois pour la Patrie. Deux villages ont donc façonné cette personnalité exemplaire : Sen de la province de Nghê An, qui représente ses racines, et Duong Nô, témoin de ses premiers pas vers la maturité et… l’éternité.

Hervé Fayet/CVN