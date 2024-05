L’économie vietnamienne maintient sa dynamique de croissance

Photo : VNA/CVN

Les points positifs proviennent à la fois du secteur national et du secteur des IDE, ce qui indique que les exportations seront le moteur de l’économie cette année.

Selon l’Office général des statistiques (GSO), la macroéconomie est restée stable, l’inflation a été maîtrisée et les grands équilibres économiques ont été assurés. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,03% sur un an et l’inflation sous-jacente de 2,78%. L’IPI a augmenté de 6,8%, le secteur industriel s’est redressé de manière plus positive au fil du temps.

Le flux d’IDE au Vietnam a atteint 11,07 milliards d'USD au cours des cinq mois, soit une augmentation de 2% sur un an. Notamment, les décaissements d’IDE ont été estimés à 8,25 milliards d'USD, en hausse de 7,8%, la meilleure performance de janvier à mai des cinq dernières années.

Le pays a exporté pour 156,77 milliards d'USD de marchandises, en hausse de 15,2%, et importé 148,76 milliards d'USD, en hausse de 18,2%, dégageant ainsi un excédent commercial de 8,01 milliards d'USD, selon les statistiques.

Des conditions favorables

L’ancien directeur général du GSO, Nguyên Bich Lâm, a souligné de multiples conditions favorables à l’économie, telles que la reprise des principaux marchés d’exportation, l’inflation maîtrisée dans les principales économies mondiales qui sont les principaux partenaires commerciaux du Vietnam et la baisse des stocks de marchandises.

Cependant, l’économie ne s’est pas encore entièrement redressée, comme en témoigne la hausse de seulement 8,7% sur un an du chiffre d’affaires des ventes au détail et des services (5,2% si l’on exclut le facteur prix), contre 9,3% enregistré au cours de la même période de l’année dernière, ainsi qu’une multitude de difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises.

En outre, les incertitudes mondiales présentent également des risques pour la stabilité et la croissance de l’économie mondiale, y compris du Vietnam, a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung.

Photo : VNA/CVN

Le ministre a proposé au gouvernement d’ordonner la mise en œuvre drastique, harmonieuse et efficace de solutions et de politiques, en accordant une attention particulière au soutien des entreprises nationales et à la préparation à la vague de relocalisation des capitaux.

Les localités doivent accompagner les entreprises, tout en les aidant à éliminer les goulots d’étranglement des procédures, a-t-il poursuivi, affirmant que le gouvernement devrait adopter davantage de politiques de soutien aux entreprises dans les temps à venir.

Nguyên Bich Lâm a suggéré au gouvernement de compléter rapidement les documents juridiques normatifs sur l’exportation et l’importation, de mettre en œuvre des politiques fiscales et monétaires pour aider les entreprises à traiter le problème de taux de change entre le dông et le dollar, à augmenter les sources d’approvisionnement, à réduire leurs coûts et à accroître la compétitivité de leurs produits, et d’intensifier la promotion commerciale et de diversifier les marchés d’importation et d’exportation.

L’économie devrait mieux rebondir qu’au cours des cinq premiers mois grâce à la demande globale mondiale, à l’efficacité du décaissement des capitaux d’investissement publics et à l’attraction des IDE, a-t-il prévu.

VNA/CVN