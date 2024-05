Le Vietnam respecte et garantit toujours les droits de l'homme, selon un expert russe

Le Vietnam reconnaît toujours les principes et normes fondamentaux des droits de l'homme et est prêt à les perfectionner en mettant en œuvre des recommandations internationales raisonnables, a déclaré un expert russe.

Grigory Trofimchuk a déclaré dans son article du 30 mai publié sur The Independent, un prestigieux site russe d'information et d'analyse politique internationale, que la vie religieuse est totalement ouverte aux Vietnamiens, précisant que jusqu'à 95% de sa population pratique une croyance ou une religion.

Le pays abrite 43 organisations religieuses appartenant à 16 religions, avec plus de 26,5 millions d'adeptes, soit 27% de la population, plus de 54.000 dignitaires, plus de 135 000 assistants et près de 30.000 lieux de culte, a-t-il noté.

De nombreux types de croyances, ainsi que des sites et objets de reliques de culte ont été reconnus comme patrimoine mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a indiqué l'auteur.

Concernant le droit à la liberté de circulation et de résidence, l'expert a déclaré que le fait que des millions de personnes du monde entier visitent chaque année ce pays d'Asie du Sud-Est est la preuve la plus claire de cette liberté.

Les étrangers peuvent venir au Vietnam pour le travail ou les vacances sans aucune discrimination, bien sûr sur la base du respect de la législation locale, a-t-il déclaré, élaborant des ajustements à la loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et à la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam en 2023, avec de nombreux nouveaux points plus pratiques pour les citoyens et les étrangers.

Plus de 90 traités internationaux signés, ainsi que des accords internationaux sur l'exemption de visa pour les citoyens vietnamiens avec d'autres pays et territoires, ainsi que des accords frontaliers avec les pays voisins, ont facilité les voyages, a-t-il poursuivi.

Grigory Trofimchuk a souligné la diversité du paysage médiatique au Vietnam, avec une agence de presse nationale et 72 agences de radio et de télévision, ce qui, selon lui, prouve les droits à la liberté d'expression, de presse et d'information dans le pays.

Les dirigeants vietnamiens sont conscients que l'amélioration du prestige et de la position du Vietnam dans la région et dans le monde, notamment les indicateurs économiques, est indissociable de l'amélioration de la vie du peuple, a conclu l'expert.

VNA/CVN