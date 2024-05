Le Président Hô Chi Minh, un combattant révolutionnaire du Vietnam et du monde

Le dévouement du Président Hô Chi Minh envers le Parti et le peuple vietnamien ainsi que envers le monde luttant pour la liberté, la paix, l'indépendance et le socialisme était sans limites, a déclaré Kyril Whittaker, chercheur britannique en politique et histoire vietnamiennes.

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information à l'occasion du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, Kyril Whittaker, qui est également membre du Parti communiste de Grande-Bretagne (CPGB), a déclaré dès son plus jeune âge, le Président Hô Chi Minh était conscient de l'exploitation brutale du peuple vietnamien par les colonialistes français. Et alors qu'il parcourait le monde pour tenter de trouver une solution à l'indépendance vietnamienne, il a pris conscience de la lutte de la classe ouvrière et des peuples coloniaux du monde entier.

Depuis ses premiers jours, témoin de l'exploitation brutale des Africains au Dahomey français et du racisme vicieux aux États-Unis, jusqu'à ses études à l'Université communiste des travailleurs d'Orient, il est devenu un combattant révolutionnaire avec une profonde conscience des luttes non seulement du peuple vietnamien mais aussi du monde entier, a déclaré le chercheur.

Le défunt dirigeant vietnamien a déclaré dans son article Le chemin qui m'a conduit au léninisme qu'à travers ses études et son expérience pratique, il a compris étape par étape que seuls le socialisme et le communisme pouvaient libérer les peuples opprimés du Vietnam et du monde. À cette fin, le Président Hô Chi Minh a consacré toute sa vie au Parti et au peuple vietnamien ainsi qu'à la lutte internationale pour la paix et le socialisme.

Jusqu'à ses derniers jours, les pensées du Président Hô Chi Minh étaient concentrées vers le peuple vietnamien, vers la réunification nationale, l'indépendance, la liberté, la paix et le socialisme au Vietnam et dans le monde, a-t-il déclaré.

Commentant les valeurs de l'idéologie de Hô Chi Minh et son application au Vietnam aujourd'hui, le chercheur britannique a déclaré que l'idéologie est encapsulée dans la politique du Parti et de l'État du Vietnam. Cela contribue à encourager l'unité et à jeter les bases du Parti communiste du Vietnam et de l'État d'aujourd'hui, a-t-il déclaré, notant que l'application de l'idéologie de Hô Chi Minh se reflète également dans la lutte contre la corruption.

En termes d'encouragement à l'apprentissage, le président Hô Chi Minh a déclaré que l'apprentissage est un processus continu tout au long de la vie, a déclaré Kyril Whittaker, soulignant que l'État vietnamien encourage désormais cet apprentissage de plusieurs manières, à travers son système éducatif et diverses organisations liées à l'État.

Concernant le patriotisme et l'internationalisme prolétarien, l'État vietnamien a développé la politique étrangère de "diplomatie du bambou" décrite par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, comme "un bambou avec des racines solides, des tiges robustes et des branches flexibles", a dit le chercheur.

La politique étrangère vietnamienne repose sur des valeurs et des positions concrètes qui sont immuables et appartiennent à l'État vietnamien, à savoir son indépendance, son socialisme, sa paix et sa liberté, comme la politique de défense des "quatre non", a-t-il déclaré, ajoutant que ces "racines fortes" tout en faisant preuve de flexibilité et d'ouverture à l'approfondissement de ses partenariats et amitiés internationales dans le monde entier, en promouvant la coopération économique et l'échange de connaissances scientifiques.

