Les aides pour l’élimination des maisons précaires centralisées au Fonds "Pour les pauvres"

>> Plus de 266.500 maisons précaires supprimées à travers le pays
>> Dak Lak : élimination des logements précaires, un acte de solidarité envers la communauté
|Construire une maison pour une famille en difficulté à Phu Tho.
|Photo : VNA/CVN
Le Fonds "Toute la nation s’unit pour éliminer les maisons précaires", créé par la Décision N°656/QĐ-TTg du 16 juillet 2024, cessera ses activités et sera dissous. Désormais, toutes les contributions sociales destinées à soutenir ce programme seront centralisées par le Fonds "Pour les pauvres" géré par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).
Les organisations et particuliers peuvent effectuer leurs dons sur les comptes suivants :
Vietinbank - succursale de Hanoï : 111135888888
Vietcombank - succursale de la Bourse : 9999999999999
Agribank - succursale Hà Thành : 1303999789999
BIDV - succursale de la Bourse I : 8631088888
MBBank - succursale de la Bourse 3 : 2025
Trésor de l’État - Bureau de transaction N°3, zone I : 3761.0.9054386.91046
Le Comité central du FPV a souligné que la centralisation des dons via le Fonds "Pour les pauvres" permettra une gestion unifiée, transparente et plus efficace des ressources sociales, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des ménages défavorisés.
Pour toute information complémentaire, les organismes et particuliers peuvent contacter Vu Chi Hoa, chef adjoint du Département des affaires sociales du Comité central du FPV, au numéro : 0819.889.888.
VNA/CVN