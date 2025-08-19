Les aides pour l’élimination des maisons précaires centralisées au Fonds "Pour les pauvres"

Le ministère des Finances a annoncé l’arrêt, à compter du 14 août 2025, de la réception des contributions et dons destinés à l’élimination des maisons précaires pour les ménages pauvres et quasi-pauvres via le Fonds "Toute la nation s’unit pour éliminer les maisons précaires". Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre de la directive du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, notifiée dans le document N°7013/VPCP-KTTH du 28 juillet 2025 du Bureau gouvernemental.

Photo : VNA/CVN

Le Fonds "Toute la nation s’unit pour éliminer les maisons précaires", créé par la Décision N°656/QĐ-TTg du 16 juillet 2024, cessera ses activités et sera dissous. Désormais, toutes les contributions sociales destinées à soutenir ce programme seront centralisées par le Fonds "Pour les pauvres" géré par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

Les organisations et particuliers peuvent effectuer leurs dons sur les comptes suivants :

Vietinbank - succursale de Hanoï : 111135888888

Vietcombank - succursale de la Bourse : 9999999999999

Agribank - succursale Hà Thành : 1303999789999

BIDV - succursale de la Bourse I : 8631088888

MBBank - succursale de la Bourse 3 : 2025

Trésor de l’État - Bureau de transaction N°3, zone I : 3761.0.9054386.91046

Le Comité central du FPV a souligné que la centralisation des dons via le Fonds "Pour les pauvres" permettra une gestion unifiée, transparente et plus efficace des ressources sociales, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des ménages défavorisés.

Pour toute information complémentaire, les organismes et particuliers peuvent contacter Vu Chi Hoa, chef adjoint du Département des affaires sociales du Comité central du FPV, au numéro : 0819.889.888.

