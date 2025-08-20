Vietnam Airlines transfère ses opérations vers le nouvel aéroport de Phnom Penh

La compagnie aérienne Vietnam Airlines transférera officiellement tous ses vols à destination et en provenance de Phnom Penh vers le nouvel aéroport international de Techo (KTI) à partir du 9 septembre 2025 à 00h01.

Cette décision fait suite à l'annonce des autorités cambodgiennes, qui ont décidé de déplacer toutes les opérations de l'ancien aéroport international de Phnom Penh (PNH) vers ce nouveau site.

Photo: CTV/CVN

Situé à plus de 20 km au sud du centre-ville de Phnom Penh, l'aéroport de Techo est conforme aux normes 4F de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Il se trouve à plus de 30 km de l'ancien aéroport. Le trajet en voiture est estimé à environ 40 minutes jusqu'au centre-ville et à 50 minutes entre les deux aéroports.

Pendant la phase initiale d'exploitation de l'aéroport international de Techo, Vietnam Airlines a conseillé aux passagers de vérifier attentivement les informations relatives aux aéroports de départ et d'arrivée lors de la réservation et de l'émission des billets.

La compagnie aérienne recommande également d'arriver au moins trois heures avant le départ pour les vols internationaux et de consulter régulièrement ses dernières mises à jour.

La compagnie a également confirmé que tous les billets émis avant le 9 septembre 2025 avec le code PNH seront automatiquement mis à jour vers KTI, sans que les numéros de vol ne changent. Les passagers souhaitant modifier leur itinéraire peuvent le faire conformément à la politique de modification de réservation de la compagnie aérienne.

