Inauguration du Centre national des expositions

Après près de dix mois de travaux, le Centre national des expositions a été inauguré le 19 août à Hanoï. Il est appelé à devenir le plus grand complexe d’exposition d’Asie du Sud-Est et figure déjà parmi les dix plus vastes au monde.

>> Organisation des cérémonies d’inauguration et de lancement de projets

>> 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale : 250 projets inaugurés ou mis en chantier

>> Résultats de la mise en œuvre du projet d'un million de logements sociaux fin juillet 2025

>> Lancement et inauguration de 250 projets majeurs pour la Fête nationale

Porté par Vingroup, l’ouvrage couvre plus de 304.000 m² de surface intérieure et 200.000 m² en extérieur. Outre son architecture singulière, il regroupe neuf blocs d’exposition intérieurs (environ 10.000 m² chacun), un hall principal de 7.000 m², un espace d’exposition permanent (bloc A) ainsi que quatre parcs en plein air, dont le parc Nord, capable d’accueillir jusqu’à 50.000 personnes pour des concerts, festivals et démonstrations technologiques internationales.

Un ouvrage monumental

Le cœur du complexe est le hall d’exposition Kim Quy. Avec 13 hectares de superficie intérieure et 56 m de hauteur, il comprend neuf grandes portes et neuf salles polyvalentes. Inspiré du génie Kim Quy (Tortue d’or), figure emblématique de la culture traditionnelle, il impressionne par son toit bleu et jaune symbolisant la tête du génie, accompagné de huit sous-toits représentant ses pattes.

Son immense dôme en acier domine le paysage urbain de Hanoï. Haut de 56 m, d’un diamètre de 360 m et pesant jusqu’à 24.000 tonnes, il est reconnu comme le plus grand dôme en acier au monde. Conçu et fabriqué au Vietnam, il reprend la forme de la carapace de la tortue Kim Quy, associée à la légende de la Citadelle de Cô Loa. Outre sa valeur culturelle, l’ouvrage constitue un exploit technologique, capable de résister à des tempêtes de force 12 et à des séismes de magnitude 8.

Les espaces intérieurs peuvent être combinés pour former un espace continu de plus de 94.000 m², ce qui en fait le deuxième plus grand espace d’exposition connecté au monde. Le complexe comprend également quatre parcs extérieurs de plus de 200.000 m² (classés parmi les trois plus vastes au monde), trois salles de bal internationales pouvant accueillir 5.000 personnes, un hôtel Marriott 5 étoiles, une tour de bureaux et de nombreux équipements modernes.

Un nouveau symbole pour la capitale

Selon le groupe Dai Dung, plus de 1.000 ingénieurs et ouvriers ont travaillé sans relâche pour ériger le dôme en seulement cinq mois, avec une marge d’erreur inférieure à 3 mm.

D’après la Compagnie des expositions et foires du Vietnam, filiale de Vingroup, l’ensemble des composants ont été soumis à des contrôles stricts : chaque vis a été serrée et vérifiée deux fois, grâce à la numérisation laser 3D permettant de contrôler la moindre déformation.

Le Centre national des expositions a été inauguré le 19 août 2025, en prélude au 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre. Ce projet est appelé à devenir un nouveau symbole de prospérité pour Hanoï, incarnant la capacité d’innovation des entreprises privées vietnamiennes et leur ambition internationale. Dès son ouverture, le site accueille l’exposition "Parcours de 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur", événement politico-culturel majeur retraçant les grandes réalisations du pays dans l’industrie, l’agriculture, la science, la culture et les arts.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : VNA/CVN