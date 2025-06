Quatre Résolutions stratégiques qui feront l’Histoire

La semaine dernière, à la Une du numéro 23, on retrouvait le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, comme on l’avait vu en Une du numéro 22 accueilli en France par le président Macron.

Placé bien au centre de la couverture du magazine de la semaine dernière, on l’observait aussi dans une des quatre miniatures l’entourant, dirigeant une conférence nationale pour présenter et mettre en œuvre la Résolution N°66 du 30 avril 2025 du Politburo du Parti sur l’innovation dans l’élaboration et l’application des lois, et celle N°68 du 4 mai 2025 sur le développement du secteur privé.

Clôturant cette conférence nationale qui fera date, le chef du PCV a souligné l’importance de renouveler la pensée sur l’État de droit, l’application des lois, et la mobilisation du secteur privé comme moteur stratégique du développement socio-économique national.

Pour illustrer ce dernier point, on retrouvait à la Une le système de robotisation dans l’atelier de soudage de carrosserie de l’usine automobile VinFast à Cát Hai, dans la ville de Hai Phòng (Nord). Fondée en 2017, Vinfast appartient à Vingroup - le premier conglomérat privé vietnamien et l’un des plus grands d’Asie. On remarquait également une vue de la ligne de métro Nhôn - gare de Hanoï, véritable avancée technologique et stratégique de la capitale.

Pour Tô Lâm, quatre Résolutions font désormais autorité au Vietnam : la N°57 correspondant au développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, la N°59 concernant l’intégration internationale dans la nouvelle situation et donc les 66 et 68 citées plus haut. Il a indiqué que ces quatre textes auraient valeur de piliers permettant au pays de prendre son envol. Il a parfaitement assumé que le Vietnam devrait oser voir grand, agir en conséquence et entreprendre de grandes réformes. Pour le plus haut dirigeant du pays, ces Résolutions mettent en lumière l’engagement coordonné et innovant de tout le système politique, ainsi que la participation concrète des citoyens, des entreprises et intellectuels.

De surcroît, Tô Lâm a clairement défini l’objectif majeur pour les cinq prochaines années (2025-2030) : parachever un cadre législatif moderne et cohérent. Il faut donc, entre autres actions, finaliser et promulguer rapidement les programmes et plans d’action nationaux découlant de ces quatre fameuses Résolutions.

Il faut aussi réviser en profondeur le système législatif, en abrogeant des dispositions obsolètes. Il est indispensable de lancer certains programmes clés en science, technologie, innovation et transformation numérique. Pour y parvenir, il est vital de prioriser la formation et le perfectionnement des ressources humaines.

Enfin, le secrétaire général du Parti a exhorté les dirigeants, du niveau central au local, à faire preuve d’exemplarité ; d’oser penser, agir, innover et assumer les responsabilités dans l’intérêt national, quitte à sacrifier les intérêts personnels pour le bien commun.

De nouvelles pages de l’Histoire du Vietnam s’écrivent donc sous nos yeux.

Hervé Fayet/CVN