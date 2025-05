Résolutions du Parti : quatre piliers pour faire décoller le pays

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu, le 18 mai à Hanoï, une conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre les résolutions N°66 et N°68. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, y a prononcé une allocution importante, soulignant que ces résolutions avec les deux autres (N°57 et N°59) sont les "quatre piliers" pour aider le Vietnam à prendre l'essor.