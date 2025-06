Le Vietnam contribue à faire du SEARP un pilier de la coopération régionale

>> Le Vietnam et l'Australie transmettent la direction du SEARP au Canada et aux Philippines

Photo : VNA/CVN

Le SEARP est l’un des cinq programmes régionaux de l’OCDE, lancé en 2014 à l’initiative du Japon afin de soutenir les réformes économiques dans les pays d’Asie du Sud-Est.

Pour la période 2022-2025, alors que le monde et la région entamaient la reprise post-COVID-19, le Vietnam, en collaboration avec l’Australie et d’autres pays membres, a défini trois priorités principales : Aider les pays de l’Asie du Sud-Est à surmonter les chocs économiques à court terme, notamment ceux liés à la pandémie; Soutenir les réformes structurelles pour améliorer la productivité, le climat des affaires, l’innovation et la formation de ressources humaines de qualité, vers une croissance durable et inclusive; Renforcer la coopération entre l’OCDE et les pays de l’Asie du Sud-Est par le partage d’expériences et l’adoption de normes de l’OCDE afin d’améliorer la gouvernance, la transparence et de promouvoir le développement durable.

En tant que co-président, le Vietnam, avec l’Australie, a dirigé et promu de nombreuses initiatives majeures : signature du mémorandum d’accord OCDE - ASEAN, organisation de forums ministériels, réalisation d’études économiques, élaboration de recommandations politiques, et mise en place de programmes de soutien au renforcement des capacités pour les pays de l’ASEAN.

Le SEARP a ainsi activement contribué à la relance économique régionale, positionnant l’Asie du Sud-Est comme une région dynamique en termes de croissance malgré l’instabilité mondiale. À travers le soutien aux PME, la transition numérique, la réforme fiscale, l’attraction d’investissements étrangers, la croissance verte et l’économie circulaire, SEARP a servi de catalyseur aux réformes dans la région et a rapproché les pays des standards mondiaux. L’Indonésie et la Thaïlande ont déjà entamé les démarches pour rejoindre l’OCDE.

Le Vietnam est fier de contribuer au processus de faire du SEARP un pilier de coopération régionale influent et à la vision à long terme. Lors de la cérémonie de passation de la co-présidence, le Secrétaire général de l’OCDE a salué les contributions du Vietnam et de l’Australie à l’élévation des relations OCDE - Asie du Sud-Est à une nouvelle hauteur.

Photo : VNA/CVN

Concernant les leçons tirées du mandat du Vietnam en tant que co-président du SEARP, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a cité: Participer activement à la construction et à la structuration des institutions multilatérales, tout en accélérant la réforme des institutions, des politiques et du cadre juridique au niveau national; Faire preuve de persévérance, de proactivité et d’engagement dans l’intégration internationale, élever le niveau de la diplomatie multilatérale, et renforcer la coopération avec les organisations internationales de renom et d’influence dans la région et dans le monde.

En outre, Le Vietnam a obtenu des réalisations remarquables en matière de développement socio-économique. Grâce à cela, les initiatives de coopération proposées et dirigées par le Vietnam dans le cadre du SEARP ont toujours reçu le soutien et la participation active et enthousiaste de l’ensemble des pays membres de l’OCDE ainsi que des pays de la région Asie du Sud-Est, a-t-elle ajouté.

Quatrièmement, tirer pleinement parti des ressources internationales. Ce sont les soutiens précieux et opportuns de l’OCDE et de ses pays membres, en particulier de l’Australie – pays co-président – qui ont permis au Vietnam de remplir avec succès son rôle. Dans les temps à venir, le Japon, la République de Corée et l’Australie ont également convenu de poursuivre leur appui financier afin de permettre au Vietnam de renforcer sa coopération avec l’OCDE, a-t-elle poursuivi.

Dans les années à venir, le Vietnam continuera de mettre en œuvre efficacement le Mémorandum de coopération Vietnam - OCDE, œuvrera à l’élaboration d’un Programme national Vietnam - OCDE, participera davantage aux comités techniques de l’OCDE et se préparera activement à la perspective d’adhésion à l’OCDE, selon la vice-ministre.

Pour le SEARP, le Vietnam accompagnera le Canada et les Philippines, co-présidents pour 2025-2028, dans un esprit de collaboration constructive. L’objectif est de promouvoir le développement durable de l’Asie du Sud-Est, ses liens avec la communauté internationale, et de contribuer à un ordre économique fondé sur des règles, pour un avenir vert, prospère et durable.

VNA/CVN