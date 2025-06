La visite du Premier ministre vietnamien en Estonie : nouvelle phase des liens bilatéraux

À l'invitation du Premier ministre estonien Kristen Michal, son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite officielle en Estonie.

Il s’agira de la première visite de haut niveau d’un chef du gouvernement vietnamien dans ce pays balte depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992. Cette visite ne revêt pas seulement une portée symbolique sur les plans politique et diplomatique, mais présente également une importance stratégique majeure pour les relations bilatérales dans la nouvelle conjoncture. Elle marque le début d’une nouvelle phase de développement des liens entre les deux pays, aussi bien sur le plan gouvernemental que commercial, et vise à renforcer la coopération dans des domaines clés de la quatrième révolution industrielle.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Finlande et en Estonie, Pham Thi Thanh Binh, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’approche de la visite.

À cette occasion, plusieurs accords de coopération seront signés, traduisant un engagement politique fort en faveur du renforcement des relations bilatérales et de la création d’une nouvelle dynamique dans les domaines économique, numérique et éducatif.

Évoquant l’évolution des relations diplomatiques depuis leur établissement, Pham Thi Thanh Binh a souligné que, malgré la distance géographique, les liens entre les deux pays n’avaient cessé de se consolider, reposant sur l’amitié, le respect mutuel et une coopération mutuellement avantageuse.

Selon la diplomate, bien que les échanges commerciaux bilatéraux restent modestes - actuellement inférieurs à 100 millions de dollars par an - le potentiel de coopération demeure considérable. Le Vietnam exporte vers l’Estonie plusieurs produits clés tels que des appareils électroniques, des articles textiles et d’habillement, des produits aquatiques, des chaussures ainsi que des meubles en bois.

Selon les données du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, la valeur des exportations vietnamiennes vers l’Estonie a atteint 12 millions de dollars au premier trimestre 2025, soit une hausse annuelle de 56%. Les importations en provenance d’Estonie, quant à elles, se sont élevées à 5,8 millions de dollars, en augmentation de 108,1%.

Elle a estimé que, grâce à ses atouts en matière de technologie et d’innovation, l’Estonie constitue un partenaire idéal pour le Vietnam, qui souhaite renforcer l’échange d’expériences et la coopération dans le domaine de la transformation numérique.

L’ambassadrice a ajouté que le Vietnam et l’Estonie entretiennent également une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies, le Dialogue Asie-Europe (ASEM), la coopération ASEAN - UE, ainsi que sur des enjeux mondiaux comme le développement durable, la cybersécurité, l’éducation et la transition numérique. L’Estonie a été l’un des premiers États membres de l’UE à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

S’agissant des perspectives après cette visite, Pham Thi Thanh Binh s’est dite confiante qu’avec la forte volonté politique des dirigeants des deux pays et l’intérêt croissant des milieux d’affaires, du monde académique et des citoyens, les deux parties pourront bâtir un partenariat innovant, efficace et tourné vers l’avenir.

Le Vietnam considère l’Estonie non seulement comme un partenaire dans la région de la Baltique, mais aussi comme une porte d’accès au marché de l’Union européenne grâce à son savoir-faire technologique. En retour, l’Estonie peut voir en le Vietnam un partenaire dynamique, un vaste marché et un point d’accès privilégié à l’Asie du Sud-Est.

