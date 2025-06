La Bulgarie apprécie le potentiel de coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Ce dernier a salué le potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. La Bulgarie considère le Vietnam comme un partenaire fiable et fidèle, a affirmé le président bulgare. Il a également souligné les contributions des Vietnamiens ayant vécu, travaillé et étudié en Bulgarie.

L'ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au président Rumen Radev, à son épouse, au gouvernement et au peuple bulgares. Selon elle, les relations d'amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays se développent de manière de plus en plus positive, notamment depuis la visite du président Rumen Radev au Vietnam en novembre 2024. Elle a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de ses relations bilatérales avec la Bulgarie, dans le but de promouvoir la coopération avec l'Europe centrale et orientale en particulier, et avec l'Union européenne en général.

Photo: VNA/CVN

La diplomate vietnamienne s'est engagée à collaborer étroitement avec les autorités bulgares pour approfondir les échanges de haut niveau et promouvoir les liens économiques et commerciaux. Elle a également annoncé la tenue prochaine, le 3 juillet à Sofia, du Forum de coopération économique Vietnam-Bulgarie, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales.

Elle a enfin proposé au président Rumen Radev de continuer de créer des conditions favorables et d'apporter son soutien à la communauté vietnamienne en Bulgarie afin qu'elle puisse vivre et travailler de manière stable, s'intégrer harmonieusement et contribuer activement au développement socio-économique du pays d'accueil.

VNA/CVN