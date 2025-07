Autriche : ouverture d'un séminaire de l'OPEP centré sur la transition énergétique

Photo : CTV/CVN

Sous le thème "Tracer des voies ensemble : L'avenir de l'énergie mondiale", cet événement de deux jours comprend des expositions, des sessions ministérielles et des tables rondes de haut niveau visant à explorer la sécurité énergétique et la coopération dans l'ensemble du secteur de l'énergie.

Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Ghais, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que l'année 2025 revêtait une importance particulière pour l'OPEP, puisqu'elle marquait le 65e anniversaire de l'organisation et le 60e anniversaire de son siège à Vienne. La manière de réduire les émissions de carbone tout en assurant la sécurité énergétique, en améliorant l'accessibilité de l'énergie et en réduisant la pauvreté énergétique mondiale est un sujet clé du séminaire, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre saoudien de l'Energie, Abdulaziz ben Salman Al-Saoud, a souligné que la transition énergétique n'était pas une menace, mais une opportunité pour stimuler l'innovation, l'investissement et le développement économique.

Dans une allocution vidéo, Mohsen Paknejad, président de la Conférence de l'OPEP pour l'année 2025, a exhorté les pays à s'engager en faveur de la paix et de la coopération afin de garantir des approvisionnements énergétiques sûrs et durables.

Au cours du séminaire, l'organisation lancera la 19e édition du World Oil Outlook (perspectives pétrolières mondiales), l'une de ses publications phares qui fournit un examen et une analyse approfondis des industries mondiales du pétrole et de l'énergie et propose des évaluations de divers scénarios de développement à moyen et long terme.

Le premier séminaire international de l'OPEP s'est tenu en 2001. En tant qu'une des plateformes les plus influentes pour le dialogue et la coopération dans le secteur de l'énergie, le séminaire de cette année a attiré de nombreux ministres des pays membres de l'OPEP, des représentants des principaux pays producteurs et consommateurs d'énergie, des dirigeants d'organisations internationales, des cadres de sociétés du secteur énergétique et d'institutions financières, ainsi que des experts et des universitaires.

Xinhua/VNA/CVN