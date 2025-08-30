L'armée israélienne affirme avoir tué le plus haut dirigeant de l'État islamique à Gaza

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé vendredi 29 août dans un communiqué avoir tué la semaine dernière un membre majeur du groupe État islamique dans la bande de Gaza.

>> Israël appelle 60.000 réservistes

>> Israël lance une nouvelle offensive sur la ville de Gaza

>> Israël déclare que l'évacuation de la ville de Gaza est "inévitable"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Tsahal a identifié l'homme comme étant Mohammed Abd al-Aziz Abou Zoubeida, qui était le chef du district de Palestine de l'État islamique dans la bande de Gaza, le poste le plus élevé du groupe dans le territoire.

Selon le communiqué de l'armée israélienne, Abou Zoubeida a été ciblé lors d'une frappe aérienne menée à bien sur la base de renseignements. Il aurait été responsable de l'établissement de la politique, de la planification des opérations et de la supervision des activités de l'État islamique en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans la péninsule du Sinaï en Égypte.

Tsahal a par ailleurs indiqué que des combattants de l'État islamique ont été directement engagés dans des combats contre les forces israéliennes à Gaza et ont accusé le groupe de transférer des équipements de combat, ainsi que de collecter des fonds importants en Cisjordanie pour les transférer dans la bande de Gaza.

"Les FDI continueront d'agir contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza", a également noté le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN