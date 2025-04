"50 ans d’un hymne héroïque éternel" : un élan de patriotisme pour la jeunesse

À l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975), le Département politique de la 7 e Région militaire, en collaboration avec le Département politique du 4 e Corps d’armée et le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a inauguré le 8 avril, au Musée de la Campagne Hô Chi Minh, l’exposition "50 ans d’un hymne héroïque éternel".

L’exposition offre au public près de 500 images, documents et objets historiques liés à l’emblématique Campagne Hô Chi Minh. Accessible jusqu’au 20 mai, elle se déploie en quatre sections principales, à l’intérieur et en extérieur, enrichies de plusieurs activités immersives.

La première section, intitulée "La voie de la libération", met en lumière la direction stratégique du Bureau politique et de la Commission militaire centrale, ainsi que les efforts et la détermination du Parti, du peuple et de l’armée pour mener à bien l’Offensive générale et l’insurrection du printemps 1975. Elle retrace les grandes actions stratégiques qui ont abouti à la Campagne historique de Hô Chi Minh.

La deuxième section, "La campagne historique de Hô Chi Minh", illustre la puissance de la grande union nationale dans la libération de Sài Gòn - Gia Dinh, sous la direction éclairée et juste du Parti communiste vietnamien et du Président Hô Chi Minh. Elle souligne la grandeur et l’importance historique de la résistance contre les États-Unis pour le salut national.

La troisième section met en avant le rôle crucial des forces armées de la 7e Région militaire dans l’Offensive générale et l’insurrection du printemps 1975. Elle valorise la contribution essentielle du peuple et des forces locales, acteurs majeurs du mouvement révolutionnaire, en étroite coordination avec les troupes régulières et la population locale, sur la base d’une stratégie de guerre populaire solidement établie, permettant de libérer progressivement les provinces du Sud-Est.

La quatrième section, "Fierté d’une ville portant le nom de l’Oncle Hô - Hô Chi Minh", présente des images et des documents sur le Président Hô Chi Minh et son engagement indéfectible pour la libération du Sud et la réunification nationale. Elle illustre également les réalisations marquantes de Hô Chi Minh-Ville dans la construction et le développement après la libération.

Dans le cadre de l’exposition, diverses activités immersives sont proposées aux visiteurs : explorer des tranchées et des abris en forme de lettre A, visiter une maison recouverte de feuilles au quartier général révolutionnaire, confectionner des drapeaux, des chapeaux de soldats, ou encore déguster les plats rustiques des combattants de la Résistance (manioc, sel de cacahuètes...).

Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN