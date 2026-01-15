“Hô Chi Minh-Ville prête à saisir les opportunités pour entrer dans une nouvelle ère de développement”

Représentant 23,5% du PIB et près d'un tiers des recettes budgétaires nationales, la mégapole du Sud a clôturé l'année 2025 sur des chiffres records, malgré les défis liés à la restructuration de l'appareil administratif et à l'élargissement de son espace de développement.

Forte des résultats impressionnants, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas d’affirmer son rôle de locomotive économique du pays : elle se dit prête à saisir une “nouvelle opportunité historique”, avec pour objectifs une croissance à deux chiffres, un Produit intérieur brut régional (PIBR) par habitant de 9.800 dollars et l’ambition de devenir une “mégapole” internationale figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

Nguyễn Văn Được, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information afin d’évoquer les acquis marquants de la ville ainsi que la feuille de route visant à concrétiser les objectifs fixés pour 2026 et pour la période 2025-2030.

Monsieur le président du Comité populaire municipal, pourriez-vous nous présenter les principaux acquis du développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville en 2025, notamment depuis le 1er juillet, date de la mise en œuvre officielle du modèle de gouvernance locale à deux niveaux et de la fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu ?

L’année 2025 constitue un jalon historique d’une importance toute particulière. Elle marque non seulement l’achèvement du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, mais aussi une transformation profonde de la ville, tant en matière d’espace de développement que de gouvernance institutionnelle. Cette période a été un véritable “test grandeur nature” pour les capacités de gouvernance de la nouvelle ville.

Depuis le 1er juillet 2025, avec la mise en œuvre officielle du modèle de gouvernance locale à deux niveaux et l’achèvement de la fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville est devenue une mégapole de 6.772 km², comptant environ 14 millions d’habitants. La réorganisation administrative a été menée avec détermination, réduisant le nombre d’unités administratives communales de 441 à 168, tout en garantissant pleinement les régimes et politiques en faveur des cadres et fonctionnaires, afin d’assurer dès le départ un fonctionnement fluide, efficace et efficient de l’appareil administratif.

Dans ce contexte, grâce à l’unité de l’ensemble du système politique, au consensus et à l’accompagnement de la population et de la communauté des entreprises, la ville a obtenu des résultats remarquables et sources de fierté, illustrés par douze grands acquis reflétant un tableau de développement global et innovant.

Sur le plan économique, la croissance du PIBR a atteint 8,03% ; le PIBR total est estimé à près de 3 millions de milliards de dôngs, soit 23,5% du PIB national. Le GRDP par habitant s’est élevé à 8.755 dollars (environ 220 millions de dôngs), soit 1,7 fois la moyenne nationale. Les recettes budgétaires ont dépassé 800.000 milliards de dôngs, représentant près d’un tiers des recettes nationales, en hausse de 14,2% par rapport à l’année précédente et dépassant de 19,1% les prévisions fixées.

Le tourisme a connu une forte reprise, avec des recettes d’environ 260.000 milliards de dôngs (+36,1%), accueillant 8,5 millions de visiteurs internationaux (+39,3%). Les exportations ont atteint près de 95,8 milliards de dollars (+7%). Le décaissement de l’investissement public a été fortement accéléré, avec un taux attendu de 100% du plan au 31 janvier.

La réforme administrative et l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires ont produit des effets visibles, permettant d’attirer d’importants flux d’investissements nationaux et étrangers. Les investissements directs à l'étranger (IDE) ont atteint environ 8,2 milliards de dollars (+21,1%), dont près de 2 milliards de dollars dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Près de 60.000 nouvelles entreprises ont été créées, pour un capital enregistré de plus de 2 millions de milliards de dôngs. Un fait particulièrement notable est le traitement - ou l’orientation de traitement - de 712 des 838 projets en suspens, libérant plus de 131.000 milliards de dôngs de capitaux d’investissement.

Les infrastructures de transport et urbaines ont connu des avancées nettes, avec l’achèvement de 30 projets de transport et l’accélération de projets clés, notamment les lignes de métro et les connexions interrégionales. La transformation numérique a enregistré des résultats concrets, avec une couverture 5G atteignant 68% (96% dans les zones prioritaires) et la mise en service de grands centres de données. Les questions liées à la vie quotidienne - inondations, déchets, environnement - ont été traitées par des solutions structurelles ; le taux de collecte et de traitement des déchets ménagers a atteint 100%, et des usines de valorisation énergétique des déchets utilisant des technologies modernes ont été lancées.

La ville a également joué un rôle proactif de conseil et de proposition, conduisant à l’adoption par l’Assemblée nationale de trois résolutions majeures à caractère novateur : la Résolution 188 sur le réseau ferroviaire urbain, la Résolution 222 sur le Centre financier international, et la Résolution 260 modifiant et complétant certaines dispositions de la Résolution 98/2023/QH15. En seulement quinze jours, le Comité populaire municipal a concrétisé ces politiques par la soumission au Conseil populaire de la ville de sept résolutions importantes portant notamment sur la planification globale, la zone de libre-échange, la décentralisation des recettes et des dépenses, ainsi que la liste des projets ferroviaires urbains. La ville a également inauguré le Centre municipal de services administratifs publics et préparé activement, en coordination étroite avec les ministères et organismes centraux, la mise en service du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville, contribuant à faire évoluer le rôle du Vietnam de “base de production” vers celui de “pôle financier et d’investissement”.

Dans le domaine socioculturel, de nombreux événements majeurs ont été organisés avec succès, notamment la célébration du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud, suscitant un large enthousiasme et une grande fierté au sein de la population. La sécurité sociale a été garantie, avec la construction et la rénovation de plus de 1.300 logements sociaux, et la réduction du taux de ménages pauvres et quasi pauvres selon les critères propres de la ville. Les systèmes de santé et d’éducation continuent d’être modernisés, avec l’ambition de faire de la ville un centre régional de soins de santé et de formation de ressources humaines de haute qualité au sein de l’ASEAN. Les activités scientifiques, technologiques et de transformation numérique ont été renforcées, tandis que les affaires étrangères ont été menées efficacement. La défense nationale, la sécurité politique et l’ordre public ont été solidement maintenus.

En s'appuyant sur les indicateurs de 2025, quels sont les objectifs de développement socio-économique de la ville pour cette année ?

L’année 2026 joue un rôle moteur pour l’ensemble de la période 2026-2030. La ville est pleinement consciente de l’ampleur des tâches à accomplir et du niveau d’exigence très élevé, qui ne laissent aucune place à la complaisance ou au retard.

Le thème retenu pour 2026 est : “Parfaire et améliorer la qualité de l’organisation de l’appareil administratif - Libérer les leviers institutionnels - Créer des percées en matière d’infrastructures - Accroître l’efficacité du service à la population”.

Parmi les 26 indicateurs cibles, la ville s’est fixé des objectifs ambitieux afin de créer un élan pour toute la région et pour le pays. Elle vise notamment une croissance du PIBR supérieure à 10%, un PIBR par habitant de 9.800 dollars, une transformation profonde de la structure économique vers la modernité, avec une économie numérique représentant au moins 30% du PIBR, une contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) d’environ 60% au PIBR, et une croissance de la productivité du travail social de 7,5%.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Comité populaire municipal se concentrera sur six grands axes d’action prioritaires.

Hô Chi Minh-Ville a fixé des objectifs très ambitieux pour 2026. Quel message souhaiteriez-vous adresser au système politique, à la population et à la communauté entrepreneuriale ?

Avant tout, pour le système politique, 2026 doit être une année d’action résolue, marquée par le maintien strict de la discipline et de la rigueur, l’innovation dans les méthodes de direction et de gestion, ainsi qu’un renforcement de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, associées à la responsabilité des dirigeants. La ville exploitera pleinement les nouveaux mécanismes et politiques de la Résolution 260, en se concentrant sur les projets d’infrastructures stratégiques et en levant définitivement les goulets d’étranglement qui freinent le développement.

Pour la population, la ville reste fermement attachée au principe plaçant les citoyens au cœur de toutes les politiques publiques. Elle s’engage à améliorer la qualité des services publics, des infrastructures, du cadre de vie et à garantir la sécurité sociale. La priorité accordée aux espaces verts, aux parcs et aux espaces culturels publics reflète clairement cette orientation de développement au service de l’intérêt collectif.

Pour la communauté des entreprises, la ville considère les entreprises comme une ressource et un moteur essentiels du développement. Elle continuera d’améliorer l’environnement d’investissement et d’accompagner les entreprises dans l’innovation, le développement de l’économie numérique et verte, ainsi que dans leur participation aux projets stratégiques.

L’année 2026 ne doit pas seulement être une année de croissance quantitative, mais surtout une année de transformation qualitative. Forte de l’unité de l’ensemble du système politique et du consensus de la population, Hô Chi Minh-Ville est déterminée à franchir un nouveau cap, à consolider son rôle de locomotive économique nationale et à jeter des bases solides pour la période de développement 2026-2030.

J’appelle à l’unité, à la solidarité et au sens des responsabilités de l’ensemble du système politique, de la communauté des entreprises et de tous les citoyens. Ce n’est qu’en partageant une vision commune et en agissant de concert que la Ville pourra pleinement libérer son potentiel, maintenir son rôle de moteur économique du pays et se rapprocher de son objectif de devenir une mégapole internationale figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

