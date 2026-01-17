Le VIIIe Congrès du PCV : promotion de l'industrialisation et de la modernisation du pays

Au cœur de la capitale Hanoï, le VIII e Congrès national du Parti communiste vietnamien (28 juin - 1 er juillet 1996) a jeté les bases pivotales de l'industrialisation et de la modernisation de la nation.

Le VIIIe Congrès a réuni 1.198 délégués, représentant près de 2,13 millions de membres du Parti à travers le pays. Ces travaux se sont déroulés dans un contexte international complexe. La menace d’une guerre mondiale dévastatrice avait été écartée, mais les conflits armés, guerres locales, affrontements ethniques et religieux, courses aux armements, interventions extérieures, subversion et terrorisme persistaient encore dans de nombreux points du globe.

Parallèlement, la révolution scientifique et technologique progressait à un rythme accéléré, boostant les forces productives tout en transformant la structure économique mondiale et en favorisant l’internationalisation de l’économie et de la vie sociale. Ce contexte a eu un impact profond sur le processus de Dôi Moi (Renouveau), de construction et de défense nationale au Vietnam. En 1996, dix ans après le lancement de ces réformes, le pays avait réalisé des progrès considérables dans tous les domaines. Il était sorti de la crise socio-économique, le niveau de vie matériel de la majorité de la population s’était nettement amélioré, la stabilité politique avait été préservée, et la défense ainsi que la sécurité nationales avaient été renforcées.

Ces acquis des dix dernières années de Dôi Moi ont créé de nombreux prérequis indispensables à l’industrialisation et à la modernisation. Cependant, des défis majeurs subsistaient : le risque d’un retard économique profond, la menace d’une "évolution pacifique" orchestrée de l’extérieur, la bureaucratie, la corruption, et le danger de dévier de la voie du socialisme. La situation mondiale et les réalités du processus de réforme imposaient au Parti de nouvelles missions et orientations stratégiques.

Des documents fondateurs

Après quatre jours de délibérations intensives et sérieuses, le congrès a adopté quatre documents capitaux : le rapport politique du Comité central du Parti, VIIe législature ; les orientations et tâches du plan quinquennal de développement socio-économique 1996-2000 ; la Charte du Parti (complétée et amendée) et la Résolution du VIIIe Congrès national du PCV.

Le Rapport politique a évalué la mise en œuvre, sur cinq ans, de la résolution du VIIe Congrès. Il a salué cinq progrès majeurs : l’accélération du rythme de développement économique, dépassant de nombreux objectifs clés du plan quinquennal ; la réalisation de changements sociaux positifs considérables ; le maintien de la stabilité politique et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales ; la mise en œuvre efficace de plusieurs réformes importantes du système politique et le développement actif des relations extérieures, brisant le blocus et l’embargo, et une participation accrue à la vie de la communauté internationale.

Tout en célébrant ces succès, le Parti a mis en lumière les lacunes et faiblesses persistantes :

Le pays restait pauvre et sous-développé. La frugalité en production, l’épargne en consommation et la concentration des capitaux pour l’investissement n’avaient pas été appliquées efficacement. L’État manquait de politiques pour mobiliser les capitaux populaires. L’utilisation des ressources demeurait fragmentée et inefficace, sans focalisation résolue sur les programmes et projets socio-économiques essentiels.

La situation sociale posait encore de nombreux problèmes urgents : corruption, contrebande, gaspillage des fonds publics. Des pratiques néfastes gangrenaient l’appareil d’État, le Parti, les organisations de masse et les entreprises publiques, particulièrement dans les domaines foncier, des infrastructures, des investissements, de la fiscalité, des importations et des exportations. Le chômage était un enjeu pressant, et les inégalités entre riches et pauvres, entre régions, zones urbaines et rurales, et classes sociales s’aggravaient rapidement.

Le leadership pour développer de nouvelles relations de production s’était révélé hésitant et laxiste. La levée des obstacles mécanismes et politiques pour booster l’efficacité des entreprises publiques et leur rôle moteur dans l’économie nationale avait été trop lente. Le partage d’expériences pratiques restait insuffisant.

La gestion étatique des affaires socio-économiques, scientifiques, technologiques, environnementales, éducatives, culturelles et médiatiques n’était pas encore optimale.

Le système politique souffrait de lacunes : la capacité de leadership du Parti, l’efficacité de l’État et des organisations politiques et sociales ne suivaient pas le rythme des exigences.

Globalement, après dix ans de réformes et cinq ans de mise en œuvre de la résolution du VIIe Congrès, le Vietnam avait surmonté une période critique, remportant des réalisations remarquables. Le processus de Dôi Moi avait accompli des progrès considérables. Les objectifs du VIIe Congrès pour 1991-1995 avaient été largement atteints, sortant le pays de la crise socio-économique - bien que certains aspects restassent fragiles. La phase initiale de transition vers l’industrialisation avait été préparée, permettant d’entamer l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation.

Objectifs stratégiques : vers une nation industrialisée

S’appuyant sur une analyse des tendances mondiales et des opportunités et défis, le congrès a défini des objectifs clairs pour les années 2000 et 2020 : poursuivre les deux tâches stratégiques de construction du socialisme et de défense de la Patrie ; accélérer l’industrialisation et la modernisation ; faire du Vietnam une nation industrialisée avec des fondements solides. Cela impliquait une technologie moderne, une structure économique rationnelle, des rapports de production adaptés, un niveau de vie matériel et spirituel élevé, une défense et une sécurité nationale fortes, un peuple prospère, une nation puissante, et une société juste et civilisée. D’ici 2020, le pays devait s’être transformé en une nation fondamentalement industrialisée.

Pour 1996-2000, les tâches prioritaires visaient à doubler le PIB par habitant par rapport à 1990, avec un taux de croissance annuel moyen de 9-10%. L’accent portait sur le développement global de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, couplé à l’industrie de transformation des produits agricoles, forestiers et aquatiques, ainsi qu’à la restructuration rurale vers l’industrialisation (croissance de 4,5-5%). Les industries devaient prioriser la transformation, les biens de consommation et l’exportation, avec des investissements sélectifs dans le pétrole et le gaz, le charbon, le ciment, les machines, l’électronique, l’acier, les engrais, la chimie et la défense (croissance industrielle de 14-15% ; part industrie-construction à 34-35% du PIB, agriculture, sylviculture et aquaculture à 24-25%).

Il fallait booster les capacités financières, renforcer les relations économiques extérieures, résoudre les problèmes sociaux, défendre l’indépendance, la souveraineté et la sécurité, et maintenir la stabilité politique. Préparer une base solide pour l’après-2000 impliquait le développement des ressources humaines, des sciences et technologies, des infrastructures, des projets industriels clés, et d’un mécanisme de marché géré par l’État, selon l'orientation socialiste.

Orientations sectorielles et réformes structurelles

Ces tâches s’appuyaient sur des orientations clés : restructurer l’économie vers l’industrialisation, en priorisant l’agriculture et le développement rural, les industries de transformation, le commerce, le tourisme, les services et les industries clés (pétrole et gaz, mécanique, électronique, tourisme). Développer l’éducation et la formation ainsi que les sciences et technologies comme priorités nationales pour élever le niveau intellectuel et former les talents.

Les politiques économiques couvraient l’économie d’État, coopérative, capitaliste d’État, privée individuelle à petite échelle et capitaliste privée. L’innovation dans la gestion économique était impérative. La culture, fondement spirituel de la société, devait être avancée et imprégnée d’identité nationale, servant de but et de moteur du développement, cultivant le peuple intellectuellement, moralement et culturellement.

Les politiques sociales liaient croissance économique à progrès et équité, encourageant la richesse légitime tout en éradiquant la pauvreté, en réduisant les écarts régionaux, et en promouvant les traditions de gratitude : "Quand on boit de l'eau, on pense à la source".

La défense et la sécurité mobilisaient tout le peuple et le système politique pour bâtir un potentiel fort, un système de défense populaire solide, protégeant l’indépendance, le Parti et le régime contre toute menace. La diplomatie restait indépendante, ouverte, multilatérale, amicale envers tous pour la paix et le développement, avec une diplomatie populaire active.

L’unité nationale et le rôle du peuple comme maître étaient affirmés. La réforme de l’État visait un État socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple, basé sur l’alliance ouvrière-paysanne-intelligentsia, sous le leadership du Parti.

Renforcement du Parti : clé de la réussite

Tous les succès et échecs des réformes dépendaient du Parti. Malgré les progrès, des problèmes persistaient : les impacts du marché et la subversion ennemie entraînaient une déperdition idéologique, de la complaisance et de la corruption chez certains cadres. Le niveau de leadership n’était pas toujours à la hauteur.

Le Parti devait se renouveler, renforcer sa capacité de combat et de direction, du sommet à la base. Les tâches clés comprenaient : maintenir le caractère ouvrier ; améliorer le sens politique et les qualités des cadres ; consolider l’organisation via le centralisme démocratique ; former des équipes de cadres, en particulier les successeurs ; booster les bases ; innover les méthodes de direction. Le congrès a renforcé l’inspection et amendé la Charte.

Le congrès a élu le Comité central de 170 membres. Le Comité central a élu le Bureau politique de 19 membres. Nguyên Van Linh, Pham Van Dông, Vo Chi Công ont été désignés conseillers du Comité central. Dô Muoi a été réélu secrétaire général du PCV. En décembre 1997, lors de la 4e Conférence du Comité central, Dô Muoi a cédé sa place à Lê Kha Phiêu ; Dô Muoi, Lê Duc Anh et Vo Van Kiêt sont alors devenus conseillers.

Le VIIIe Congrès revêt une importance particulière, marquant une nouvelle étape dans la révolution vietnamienne. Congrès de réformes continues pour la construction et la défense de la Patrie et le bonheur du peuple, ses résultats sont décisifs pour le destin de la nation à l’aube du XXIe siècle.

