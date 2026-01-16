Le VIIe Congrès du Parti : Mener le pays sur le chemin de la rénovation

Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, notre Parti a traversé 13 congrès. Chaque congrès du Parti est un jalon historique important qui marque et enregistre les victoires, les réalisations et les leçons de la révolution vietnamienne sous la direction du Parti.

Le VIIe Congrès national des délégués du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est tenu à Hanoï du 24 au 27 juin 1991. Il a rassemblé 1.176 délégués représentant 2.155.022 membres du Parti provenant de divers secteurs d’activité, venus de toutes les régions du pays ou travaillant à l’étranger.

Le congrès a également vu la présence de délégations du Parti communiste de l’Union soviétique, du Parti du peuple révolutionnaire du Laos, du Parti du peuple révolutionnaire du Cambodge et du Parti communiste de Cuba.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des représentants du Parti communiste du Japon résidant à Hanoi, ainsi que des membres du corps diplomatique, des organisations nationales et internationales et des représentants d’organisations non gouvernementales à Hanoi, ont également assisté au congrès.

Le VIIe Congrès national du PCV s’est déroulé dans un contexte international et national complexe. Il s’agissait d’une grave crise du socialisme en Union soviétique et en Europe de l’Est, d’une opposition multiforme au socialisme, au marxisme-léninisme et au Parti communiste, ainsi que de manœuvres des forces hostiles internationales cherchant à détruire le socialisme réel. Ce contexte a généré confusion et hésitation parmi certains communistes à travers le monde, influençant la pensée et les sentiments d’une partie des cadres, des membres du Parti et de la population vietnamienne.

Le Vietnam a également dû faire face aux activités de sabotage des forces ennemies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. La situation économique et les conditions de vie de la population demeuraient difficiles, et le pays était encore plongé dans une crise économique et sociale. Cependant, la politique de rénovation initiée par notre Parti lors du VIe Congrès (12/1986) a commencé à donner des résultats significatifs, permettant au pays de se maintenir et de continuer à se développer.

Le camarade Võ Chí Công a prononcé le discours d’ouverture. Le camarade Nguyễn Văn Linh a présenté le rapport du Comité central concernant les documents du VIIe Congrès.

Le rapport politique du Comité central, lu par le camarade Nguyễn Văn Linh lors du congrès, a évalué plus de quatre années de réformes dans divers secteurs de la vie sociale et a défini les principales orientations et missions pour les cinq années suivantes (1991-1995).

Le rapport politique a affirmé que : "L’objectif global des cinq prochaines années est de surmonter les difficultés et les défis, d’assurer la stabilité et le développement économiques et sociaux, de renforcer la stabilité politique, d’éliminer les phénomènes négatifs et les injustices sociales, et de permettre à notre pays de sortir fondamentalement de la crise actuelle". Le rapport a également souligné que les réformes avaient permis d’atteindre des résultats initiaux, à savoir :

• La stabilité politique du pays.

• L’économie a réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre des objectifs des trois programmes économiques, marquant les premiers pas vers la formation d’une économie de marché plurielle sous gestion étatique, mobilisant les ressources sociales de production, maîtrisant le taux d’inflation et améliorant les conditions de vie d’une partie de la population.

• La démocratie populaire a été de plus en plus renforcée.

• La défense nationale a été maintenue et la sécurité nationale assurée.

• Cependant, malgré ces succès, notre pays fait encore face à de nombreuses faiblesses et difficultés. La crise économique et sociale persiste, et de nombreux problèmes économiques et sociaux urgents restent sans réponse.

Le congrès a adopté le programme de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme, la stratégie de stabilité et de développement économiques et sociaux jusqu’en 2000, ainsi que le rapport sur la construction du Parti et la révision de ses statuts.

Le programme de construction du pays durant la période de transition vers le socialisme a résumé la révolution vietnamienne de 1930 à 1991 et en a tiré des leçons clés. Parmi ces leçons :

• Maîtriser le drapeau de l’indépendance nationale et du socialisme, une leçon clé tout au long du processus révolutionnaire de notre pays.

• La révolution appartient au peuple, est menée par le peuple et pour le peuple. Ce sont les masses populaires qui réalisent la victoire historique. La force du Parti réside dans son lien étroit avec le peuple.

• Renforcer sans cesse l’unité : unité du Parti, unité du peuple, unité nationale, unité internationale.

• Combiner la force nationale avec la force de l’époque, la force interne avec la force internationale.

• La direction juste du Parti est le facteur essentiel pour garantir la victoire de la révolution vietnamienne.

Le programme a précisé que la transition vers le socialisme au Vietnam est un processus long, passant par plusieurs étapes. Dans le cadre de la construction du socialisme et de la défense de la Patrie, il est nécessaire de maîtriser sept orientations de base :

• Construire un État socialiste, un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, sur la base d’une alliance entre la classe ouvrière, la paysannerie et l’intelligentsia, dirigée par le Parti communiste. Assurer tous les droits démocratiques du peuple.

• Développer les forces productives, moderniser le pays en lien avec le développement d’une agriculture globale, comme tâche centrale pour construire progressivement la base matérielle et technique du socialisme, améliorer la productivité du travail et les conditions de vie du peuple.

• Développer les forces productives en cohérence avec des relations de production socialistes, du niveau le plus bas au niveau le plus élevé, avec une diversité de formes de propriété, en développant une économie de marché à plusieurs composants économiques orientée vers le socialisme, régulée par le mécanisme du marché et la gestion de l’État.

• Dans le domaine idéologique et culturel, adopter le marxisme-léninisme et la pensée de Hồ Chí Minh comme fondement de la vie spirituelle de la société, tout en préservant et en valorisant les bonnes traditions culturelles de toutes les ethnies du pays et en intégrant les valeurs culturelles mondiales.

• Mettre en œuvre une politique de grande union nationale, renforcer et élargir le Front national uni, rassembler toutes les forces afin de promouvoir la richesse du peuple et la puissance du pays. Appliquer une politique extérieure de paix, de coopération et d’amitié avec tous les pays.

• La construction du socialisme et la défense de la patrie sont deux missions stratégiques de la révolution vietnamienne.

• Construire un Parti pur et solide sur les plans politique, idéologique et organisationnel afin de répondre aux exigences de la mission.

Le congrès a également adopté la Stratégie de stabilité et de développement économiques et sociaux jusqu’en 2000. Il a approuvé le rapport sur la construction du Parti et la révision des statuts du Parti, affirmant le rôle et la responsabilité du Parti, tout en évaluant la situation actuelle du Parti et en définissant les orientations et les missions pour la construction du Parti dans la nouvelle période.

Les principes et orientations suivants ont été confirmés :

Concernant le rôle de direction du Parti, le VIIe Congrès a affirmé que le rôle du Parti est indissociable de la construction et de la mise en œuvre réussie du Programme, de la Stratégie et de la réforme. En même temps, le rôle du Parti est lié au système politique. Le Parti dirige le système politique, tout en en étant une partie intégrante. Le Parti est profondément lié au peuple, il est sous la supervision du peuple, et il agit dans le cadre de la Constitution et des lois.

Particulièrement dans le contexte international et national actuel, ainsi que face à la situation du Parti, il est encore plus significatif de définir correctement et de promouvoir le rôle du Parti.

Le Parti dirige la société à travers le Programme, la Stratégie, les orientations politiques et les principes de travail, ainsi que par la propagande, la persuasion, l'organisation, le contrôle et l'action exemplaire des membres du Parti.

Le VIIe Congrès a affirmé que le renforcement de la direction du Parti communiste du Vietnam est une nécessité, car dans les conditions de notre pays, le Parti communiste est la seule force capable de diriger.

Concernant la nature de classe du Parti, le VIIe Congrès a affirmé que le Parti communiste du Vietnam est l'avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne, représentant loyalement les intérêts de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de toute la nation.

Concernant la base idéologique du Parti, le VIIe Congrès a affirmé que le Parti prend le marxisme-léninisme et la pensée de Hồ Chí Minh comme fondement idéologique, et comme guide pour l'action.

Concernant les objectifs du Parti, le VIIe Congrès a affirmé que le Parti dirige le peuple pour construire un Vietnam démocratique et prospère selon la voie socialiste et, en fin de compte, réaliser l'idéal communiste.

Le VIIe Congrès a confirmé la poursuite de la réforme et de l'auto-correction du Parti. Le VIIe Congrès considère que la poursuite de l'auto-réforme, de l'auto-correction et du renforcement des capacités de direction du Parti est une priorité essentielle dans le travail de construction du Parti, un travail constant pour garantir que notre Parti soit toujours à la hauteur des tâches révolutionnaires.

Le travail de construction du Parti est extrêmement important, donc la réforme et l'auto-correction du Parti doivent être dirigées de manière décisive, avec des étapes solides allant du niveau central au niveau local, par de nombreuses mesures coordonnées, liées au processus de réforme du système de gestion, au renforcement du système politique, à la réforme de l'appareil de l'État, reposant sur le peuple, et à travers le mouvement révolutionnaire du peuple pour réformer et auto-corriger le Parti.

Le Congrès a adopté les Statuts du Parti (modifiés). Le Statut comprend 12 chapitres et 47 articles. Le Congrès a élu le Comité central (7e mandat) composé de 146 membres. La première réunion du Comité central du Parti (7e mandat) a élu le Bureau politique composé de 13 membres. Le camarade Đỗ Mười a été élu secrétaire général du Parti.

Le succès du Congrès marque un nouveau pas dans la maturation du Parti, un nouveau jalon dans le processus révolutionnaire du Vietnam. Le camarade Đỗ Mười a prononcé le discours de clôture du Congrès.

Le discours souligne : "Le principal résultat de notre Congrès est l’unité sur toutes les grandes questions stratégiques ayant un impact décisif sur le destin du pays. Ce Congrès est le fruit de l’intellect de tout le Parti et du peuple dans l’application créative du marxisme-léninisme, de la pensée de Hồ Chí Minh et des valeurs humaines dans la phase actuelle de notre révolution. Ce résultat confirme que notre Parti persévère et intensifie activement la rénovation, une initiative lancée par le Parti lui-même, suivant les principes qui ont été établis… La rénovation totale, cohérente, fondée sur des principes et menée par étapes solides, est un impératif de la vie, un processus irréversible".

