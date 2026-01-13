Les racines nationales : le "pivot" de l’influence culturelle vietnamienne dans une ère nouvelle

À l’heure du bilan de la mise en œuvre de la Résolution du XIII e Congrès du Parti, le D r : Bùi Nhu Lai, Artiste Émérite et recteur de l’Université de théâtre et de cinéma de Hanoï, livre une analyse sans concession sur la mue du paysage culturel national et partage ses espérances pour le XIV e Congrès à venir.

Photos : CTV/CVN

En revenant sur ce parcours, le Dr.Bùi Nhu Lai affirme que la plus grande réussite réside dans l’établissement clair d’une voie de développement culturel ancrée dans les racines nationales. Cela crée une prémisse solide pour le XIVe Congrès, avec l’espoir d’une percée majeure pour les industries culturelles.

Depuis le XIIIe Congrès, la culture vietnamienne a opéré une mue profonde. Ce changement ne se limite pas aux cercles de décision politique ; il innerve désormais la création artistique au quotidien. Selon le Dr. Bùi Nhu Lai, le tournant décisif a été l’identification de la culture et de l’humain comme les piliers centraux de la prospérité nationale.

"La réussite majeure durant la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès du Parti réside dans la définition claire d’un développement culturel fondé sur nos racines. C’est le socle indispensable à l’édification de nos industries créatives", insiste le Dr. Bùi Nhu Lai face à ces changements radicaux.

Photos : VNA/CVN

Si le Parti a historiquement valorisé la culture comme fondement spirituel, ce mandat a marqué une rupture par l'exigence de conjuguer, avec une précision nouvelle, développement moderne et préservation de l'identité. L’ambition d’une culture "avancée et imprégnée de l’identité nationale" a cessé d’être un slogan pour devenir une boussole opérationnelle. Selon le recteur, cette conscience de valoriser la "force endogène" s’est diffusée à tous les échelons : du ministère jusqu’aux théâtres, des centres de formation jusqu’aux plus petites unités artistiques.

Le marché culturel vietnamien témoigne aujourd’hui d’une effervescence inédite. On observe une multiplication de produits artistiques qui réussissent le pari de conjuguer "âme nationale" et codes scéniques contemporains.

Le Vietnam ne se contente plus d’imiter les modèles étrangers ; il apprend à "monter sur les épaules de géants" pour raconter sa propre trajectoire. Le Dr Bùi Nhu Lai souligne cette maturité : "Nous avons appris des nations culturellement développées pour mieux faire fructifier notre propre terreau. De nombreuses œuvres récentes rencontrent un fort écho médiatique tout en portant un message profond, car l’élément culturel y est intégré de manière fluide, presque organique".

Photos : CTV/CVN

L’un des signaux les plus encourageants est l’évolution des habitudes de consommation culturelle, notamment chez la "Génération Z". L’attrait croissant de ces jeunes pour les musées, le théâtre ou le cinéma historique atteste de la vitalité du patrimoine lorsqu’il est abordé avec les bons codes. C’est là que réside la clé d’un développement durable.

Dans ce paysage dynamique, le rôle des festivals et des concours artistiques professionnels est hautement salué par le Dr. Bùi Nhu Lai, malgré certaines critiques sur l’organisation de certains événements. Il répond avec franchise : "L’art est comme une lame : elle doit être affûtée pour être tranchante. L’artiste a besoin de pratiquer davantage sur le terrain, d’espaces d’expression, de l’encouragement de l’État et du soutien du public pour mûrir". Ces événements ne font pas que perfectionner le savoir-faire des artistes ; ils forment directement une habitude de consommation culturelle chez les citoyens, évitant ainsi toute rupture de la tradition dans la vie moderne.

Sur le plan institutionnel, le recteur salue les avancées législatives récentes concernant l’enseignement supérieur et professionnel dans les domaines artistiques. Ces cadres plus flexibles permettent aux institutions comme l’Université de théâtre et de cinéma de Hanoï de détecter les talents dès leur plus jeune âge. Pour lui, la valeur de l'art, essentiellement "émotionnelle", possède "une force de résonance sociale que l'argent seul ne peut mesurer".

Photo : VNA/CVN

À l’approche du XIVe Congrès national du Parti, la communauté des artistes et des acteurs culturels déborde d’espérance. Les premiers succès de la Résolution XIII ont créé un élan de développement remarquable. "Je suis convaincu que les fondements théoriques de la Résolution du XIIIe Congrès sur le développement de la culture et des industries culturelles seront pérennisés et élargis lors du XIVe Congrès", confie le Dr. Bùi Nhu Lai.

L’objectif ultime est désormais de maintenir ce rythme, de transformer définitivement la culture en un levier économique de premier plan tout en protégeant l’intégrité de l’âme nationale. Dès lors que la jeunesse commence à "aimer sa culture et ses arts nationaux", c’est le gage d’un avenir radieux pour la culture vietnamienne dans la nouvelle ère de la nation, conclut le recteur.

Hông Anh/CVN