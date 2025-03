Nghê An lutte contre la pêche illégale grâce à des mesures de surveillance renforcées

La province de Nghê An, située dans le Centre du Vietnam et dotée d'un littoral de 82 km, d'une flotte de plus de 3.100 bateaux de pêche et d'environ 12.000 habitants vivant de la pêche, déploie des efforts considérables pour contribuer à la lutte nationale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).