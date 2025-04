Binh Dinh intensifie sa lutte contre la pêche INN

Il est impératif de maintenir une concentration sur le leadership et de veiller à ce que la réorganisation de l'appareil d'État n'entrave pas la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la province de Binh Dinh (Centre).

>> Binh Dinh appelé à se concentrer sur cinq piliers stratégiques

>> Binh Dinh appelée à développer les infrastructures et à éliminer l’habitat précaire

>> Binh Dinh doit capitaliser sur les atouts pour son essor rapide et durable

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Telle est l'une des directives importantes émises par Pham Anh Tuân, président du Comité populaire provincial, lors d'une réunion de travail avec des représentants des sections locales et régionales concernant le déploiement des activités de lutte contre la pêche INN.

Pham Anh Tuân a ordonné au Service de l'agriculture et de l'environnement de Binh Dinh de se coordonner avec les localités pour établir une liste des bateaux de pêche non conformes pour la pêche hauturière, et d'exiger de leurs propriétaires qu'ils procèdent à leur enregistrement et obtiennent les licences nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Service provincial de l'agriculture et de l'environnement est également chargé de se coordonner avec les gardes-frontières, la police et les autorités locales pour la mise en place immédiate de trois groupes de travail chargés de patrouiller, de surveiller et de gérer les navires de pêche qui enfreignent les réglementations, a-t-il précisé.

Il a également demandé au commandement provincial des gardes-frontières d'ordonner aux stations et aux points de contrôle d'inspecter rigoureusement 100% des navires de pêche entrant et sortant.

Selon les statistiques du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, Binh Dinh compte actuellement 3.620 navires de pêche avec des enregistrements valides et 433 avec des enregistrements expirés. Au total, 5.266 navires détiennent des permis de pêche valides, tandis que 711 sont expirés.

VNA/CVN