Quang Tri propose aux visiteurs divers produits touristiques en juillet

>> Quang Tri serre la vis sur les activités de bateaux de pêche

>> Mise en chantier du projet de construction de l’aéroport de Quang Tri

>> Ouverture du Festival pour la paix à Quang Tri

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Quang Tri abrite plus de 500 sites de reliques historiques, dont beaucoup sont réputés auprès des visiteurs nationaux et internationaux en raison de leurs valeurs historiques importantes.

En outre, il existe 72 cimetières de martyrs avec plus de 54.000 tombes de soldats tombés au champs d'honneur dans toute la province. Le dévouement et le sacrifice des martyrs héroïques sont toujours reconnaissants et rappelés. Par conséquent, le tourisme spirituel est considéré comme un produit touristique clé de Quang Tri, en particulier en juillet.

Ho Van Hoan, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que Quang Tri était un musée vivant de l'histoire de la guerre au fil des années.

Afin d'offrir davantage d'expériences aux visiteurs ainsi qu'aux résidents locaux, la province a installé des systèmes d'éclairage et de son intelligent sur les sites de reliques nationales et a lancé des produits touristiques nocturnes tels que des visites du cimetière national des martyrs de Truong Son, de la citadelle de Quang Tri, de la rivière Bên Hai - Hiên Luong...

Les produits touristiques ont initialement attiré les touristes, les obligeant ainsi à rester plus longtemps dans la localité et contribuant à préserver et à promouvoir la valeur des reliques historiques locales, a-t-il expliqué.

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

Nguyên Duc Tan, directeur du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Quang Tri, a déclaré que le centre avait mis en œuvre de nombreux types de promotion des produits touristiques sur les médias et les plateformes de réseaux sociaux comme Zalo, Facebook, Instagram ou YouTube.

Le centre a également présenté des produits touristiques aux grands hôtels locaux, tout en promouvant et en appelant aux investissements dans le développement du tourisme local.

En visitant Quang Tri à cette époque, les touristes ont également la chance de participer aux festivals culturels et culinaires du district insulaire de Con Co et des zones côtières de Cua Tùng, Gio Hai, Cua Viêt et My Thuy.

En outre, ils peuvent explorer la beauté de la grotte de Brai, de la cascade de Ta Puong, du col de Sa Mu, de la cascade de Chênh Vênh, de la zone pittoresque de Dakrong et de la réserve naturelle de Huong Hoa.

Les ruisseaux, les cascades et l'air frais du district montagneux de Huong Hoa sont également des choix intéressants pour les touristes les jours d'été. Ici, Quang Tri met en place un circuit de café qui combine tourisme agricole, culturel et historique.

VNA/CVN