Ouverture du Festival pour la paix à Quang Tri

La cérémonie d’ouverture du Festival pour la paix a été organisée par la province de Quang Tri, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère des Affaires étrangères.

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a affirmé qu'ayant connu de nombreuses guerres, le peuple vietnamien comprenait profondément la valeur de la paix. Notre pays est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, œuvrant pour la paix, l'amitié, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente a hautement apprécié l'initiative de la province de Quang Tri d’organiser ce festival ayant pour thème ''Créons ensemble un monde de paix''. Elle a émis le vœu que ce festival, avec son message universel, devienne un événement culturel majeur non seulement de la province de Quang Tri, mais aussi de niveau national et international.

Dans le cadre de ce festival, le mois de juillet sera rythmé par un concert consacré à la musique de Trinh Công Son, par une fête culturelle et gastronomique internationale, par des expositions de peintures, par un programme alliant démonstrations artistiques et discussions politiques, par un colloque international sur la leçon de paix tirée du Vietnam, ainsi que par des cérémonies de prières pour le repos des âmes et des lâchers de lanternes…

