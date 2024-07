Quang Tri serre la vis sur les activités de bateaux de pêche

Des contrôles 24 heures sur 24 ont aidé la province côtière de Quang Tri au Centre à faire des progrès significatifs dans sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À l'heure actuelle, la province n'enregistre aucun bateau violant les eaux étrangères. Aucun bateau local ne s'aventure hors des zones où les activités de pêche sont autorisées, ni perd la connexion au système de surveillance des navires par satellite (VMS) pendant dix jours ou plus en mer.

Tous les navires locaux en activité sont étroitement surveillés, le taux de ceux qui installent des dispositifs de suivi atteignant 99%. Tous les navires entrant et sortant des ports de pêche sont contrôlés.

Au premier semestre, la présentation des journaux de pêche par les capitaines des navires dans les ports de pêche a été effectuée de manière rigoureuse. De plus, tous les navires de pêche locaux d'une longueur de 15 m et plus ont obtenu des certificats de sécurité alimentaire.

Le vice-directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Huu Vinh, a affirmé que les autorités locales assureraient le fonctionnement continu du système VMS afin de continuer à détecter et à dissuader rapidement les violations, et à traiter strictement toute violation.

