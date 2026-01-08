Hanoï fixe l'objectif de 50% des bâtiments publics équipés de toitures solaires

D'ici 2030, 50% des bâtiments publics à Hanoï doivent être équipés de toitures solaires, selon le Plan de mise en œuvre de la Résolution N°70 du 20 août 2025 du Bureau politique sur la garantie de la sécurité énergétique nationale d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045, adopté par le Comité municipal du Parti.