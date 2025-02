Quang Ninh va demander l’autorisation de développer la ZE de Vân Dôn

>> À la découverte du monastère zen Trúc Lâm de Yên Tu à Quang Ninh



>> Près d'un million de touristes à Quang Ninh pendant les vacances du Têt

>> Deux millionnaires américains visitent la baie de Ha Long

En conséquence, il proposera au membre permanent du Secrétariat d’inclure cela dans le programme de travail du Politburo et demandera l’autorisation du Politburo pour que Quang Ninh travaille avec les ministères et agences concernés pour élaborer et finaliser le plan, qui sera envoyé aux autorités compétentes conformément à la réglementation.

Photo : VNA/CVN

La zone économique de Vân Dôn a été créée en vertu de la décision N°120/2007/QD-TTG du Premier ministre en date du 26 juillet 2007, avec son plan directeur ajusté en 2020.

Elle est envisagée comme une zone économique côtière multisectorielle et multidisciplinaire, axée sur le tourisme marin et insulaire haut de gamme et les services intégrés ; et comme une passerelle commerciale internationale pour créer des produits uniques, de haute qualité et modernes avec une compétitivité internationale.

Vân Dôn s’efforce de devenir un centre économique et culturel de la région, en mettant l’accent sur le développement de services et d’industries qui utilisent la science et la technologie de pointe.

Les principaux domaines de développement comprennent la logistique, le tourisme haut de gamme, les industries de divertissement modernes aux normes internationales et les industries de haute technologie.

Vân Dôn se positionne également comme un pôle d’innovation, d’entrepreneuriat et de commerce international dans la région. Elle fixe un taux de croissance économique annuel de 25% à 30% d’ici 2030, avec une valeur de production totale qui atteindra 5,6 milliards d'USD.

VNA/CVN