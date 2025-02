Le "made in Vietnam" fait mieux vendre

Avec l’amélioration de la qualité et le fort soutien des consommateurs, les produits vietnamiens deviennent de plus en plus le choix préféré des ménages à travers le pays. Cette tendance est encore démontrée par la présence croissante de produits fabriqués localement dans les systèmes de distribution à l’échelle nationale.

Pour assurer un approvisionnement stable en biens essentiels avant, pendant et après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), les autorités de Hanoï ont mis en œuvre des mesures décisives pour stabiliser le marché. Les détaillants ont augmenté leurs stocks de 30% - 35% pour répondre à la demande, les produits vietnamiens représentant jusqu’à 85% - 90% de l’offre totale.

Photo : VNA/CVN

La ville a notamment établi 128 maillons de la chaîne d’approvisionnement pour les produits agricoles sûrs, en se connectant à 926 fournisseurs et réseaux de distribution de 43 provinces et villes. La vente au détail multicanal a également été priorisée, avec 268 sites de commerce électronique proposant des options d’achat en ligne. En particulier, plus de 3.000 produits OCOP (À chaque commune son produit) et 500.000 tonnes de marchandises de diverses régions ont été introduits et distribués à Hanoï.

Une enquête menée auprès des supérettes et des grandes chaînes de distribution telles que Hapro Mart, GO!, WinMart, Lotte Mart et Co.opmart dans la capitale a révélé que les produits vietnamiens constituaient 90% des paniers-cadeaux du Têt.

Dô Tuê Tâm, directeur général adjoint de Hanoi Trade Corporation (Hapro), a déclaré que la société sélectionne des produits de marque Hapro de haute qualité par ses filiales pour s’assurer qu’ils répondent aux normes établies. Il s’agit notamment du riz ST 25, du riz Hapro Dông Thap, des noix de cajou grillées, des saucisses, des jarrets de porc fumés, du poulet et de la poitrine de porc fumée, tous soigneusement emballés dans des paniers-cadeaux du Têt. De plus, les supermarchés Hapromart et BRGmart ont lancé des programmes promotionnels avec des prix attractifs pour stimuler les dépenses des consommateurs.

La directrice de Co.opmart Hanoi, Nguyên Thi Kim Dung, a noté que depuis de nombreuses années, plus de 90% des paniers-cadeaux du Têt dans les supermarchés sont composés d’articles de spécialité fabriqués localement.

Nguyên Minh Anh, résidente de l’arrondissement de Câu Giây, a partagé que les produits du Têt de marque vietnamienne sont devenus de plus en plus diversifiés en termes de conception et de prix, ce qui les rend plus attrayants et accessibles aux consommateurs.

Photo : VNA/CVN

La directrice adjointe du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, Nguyên Kiêu Oanh, a souligné que l’évolution des habitudes de consommation offre aux entreprises nationales l’occasion de s’adapter rapidement en introduisant de nouveaux produits au design attrayant, de haute qualité, à des prix raisonnables et avec un excellent service après-vente.

Forte évolution vers les produits vietnamiens

Après près de 15 ans, la campagne "Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes" a donné des résultats notables, avec plus de 85% des consommateurs choisissant désormais des produits fabriqués localement. Au-delà des achats traditionnels en magasin, de nombreuses entreprises et fabricants nationaux se sont développés dans les canaux en ligne et les plateformes de commerce électronique, rapprochant les produits vietnamiens des consommateurs.

Du point de vue de la distribution, Tâm a souligné que tous les produits vendus dans le système de vente au détail de Hapro doivent répondre à des normes de qualité strictes. Par exemple, les produits agricoles et alimentaires doivent conserver une fraîcheur optimale, atteindre les supermarchés dans les 8 à 36 heures après la récolte ou la transformation et être stockés dans des conditions idéales. L’entreprise a également mis en place une équipe d’inspection de la sécurité alimentaire pour surveiller de près la qualité des produits, assurer une traçabilité claire et le respect des réglementations de sécurité, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hanoï, Pham Anh Tuân, a noté qu’au cours des 15 dernières années, la campagne a conduit à des changements importants et généralisés. Les personnes de toutes les classes sociales accordent de plus en plus la priorité aux produits fabriqués localement, stimulant la consommation intérieure et renforçant la production nationale.

Pour maintenir le succès de la campagne, le comité directeur de la ville a demandé aux unités concernées de sensibiliser les consommateurs et les entreprises à son importance. Les efforts se concentreront sur l’orientation, le soutien et la connexion des entreprises tout en simplifiant les procédures administratives et en relevant les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Les entreprises proposant des produits vietnamiens populaires sont encouragées à renforcer leurs efforts de marketing, à renforcer la reconnaissance de la marque et à étendre le développement du marché tant au niveau national qu’international pour maintenir la confiance des consommateurs.

