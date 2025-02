Concentrer les capitaux pour les projets clés et urgents

Dans son Programme global 2025 sur la gestion économique et la lutte contre le gaspillage, récemment publié, le ministère des Transports a insisté sur la priorité accordée aux projets clés et urgents. Le ministère des Transports facilite l'allocation, la mise en œuvre et le décaissement des fonds d'investissement public, notamment pour les programmes, projets et ouvrages nationaux importants, les programmes cibles nationaux et les infrastructures de connectivité interprovinciale, interrégionale, nationale et internationale.

Il renforce la qualité des institutions de gestion des investissements publics, en mettant l’accent sur la budgétisation, l’affectation et le décaissement des fonds ; et optimise les facteurs permettant d’améliorer la capacité d’absorption des fonds par l’économie, en particulier dans le cadre de l’investissement public.

Le secteur des transports a également proposé des solutions pour régler définitivement les problèmes liés aux projets peu rentables ainsi qu’aux projets engendrant d’importantes pertes et du gaspillage, et aux projets suspendus suite aux conclusions des autorités compétentes.

Le ministre des Transports, Trân Hông Minh, a souligné que le décaissement de 90.000 milliards de dôngs était un défi de taille, mais également une opportunité pour le ministère d’achever rapidement des projets d’infrastructures de transport majeurs, favorisant ainsi le développement socio-économique du pays.

Le ministère demande aux investisseurs et aux entrepreneurs de mobiliser toutes leurs ressources, de coopérer étroitement avec les différentes instances pour accélérer la libération des terrains, la réinstallation des populations, l’exploitation des matériaux nécessaires…

Le ministère des Transports a également exigé des investisseurs et des comités de gestion de projets qu’ils révisent régulièrement les plans de décaissement détaillés pour chaque projet et qu’ils supervisent l’avancement du décaissement afin d’effectuer les ajustements nécessaires en temps voulu.

Plus précisément, le ministre Trân Hông Minh a instruit les Comités de gestion de projet d’accélérer l’achèvement du projet d’autoroute Nord-Sud de l’Est, ainsi que d’accélérer les procédures d’investissement pour le déploiement rapide de projets urgents tels que Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong - My Thuân, Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, Yên Bai-Lào Cai, Thai Nguyên - Cho Moi, Hanoï - Thai Nguyên et Câu Gie - Ninh Binh…

