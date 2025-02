Dak Lak

Établir une base économique solide pour un développement durable de la population

Photo : VNA/CVN

Grâce à l'appui coordonné des autorités locales et aux efforts des habitants, ces initiatives apportent des changements positifs, contribuant à l'éradication de la pauvreté et à la construction d'un avenir plus prospère pour de nombreuses familles.

Selon Vo Huu Chut, secrétaire du Comité du Parti de la commune d'Ea Hiu, district de Krông Pak, ces dernières années, plusieurs mesures de réduction de la pauvreté ont été mises en place, telles que le soutien aux moyens de subsistance, l'octroi de prêts à taux préférentiels, la formation professionnelle et la promotion de l'exportation de main-d'œuvre. Grâce à ces initiatives, le taux de pauvreté de la commune est passé de 33,9% en 2020 à seulement 5,75% à la fin de 2024.

Résultas encourageants

Nguyên Thi Kim Oanh, vice-présidente du Comité populaire du district de Krông Pak, a souligné que la mise en œuvre du programme de réduction multidimensionnelle de la pauvreté pour la période 2021-2025 a apporté des améliorations notables pour les foyers défavorisés et les minorités ethniques bénéficiaires.

Photo : CTV/CVN

Le district d'Ea Súp, autrefois connu pour son taux de pauvreté le plus élevé de la province, connaît également une évolution positive. Nguyên Thanh Tuân, vice-président du Comité populaire du district, a déclaré que, pour garantir une réduction durable de la pauvreté, le district a mis en œuvre trois Programmes cibles nationaux ainsi que de nombreux projets de soutien aux moyens de subsistance, notamment la fourniture de bovins, de logements et de terres agricoles. Le district prévoit de poursuivre ces politiques tout en développant de nouveaux modèles efficaces d'élevage et de culture pour assurer des revenus stables à la population. Grâce à ces efforts coordonnés, le taux de pauvreté du district a considérablement diminué.

La province de Dak Lak a alloué plus de 1.158 milliards de dôngs à la mise en œuvre du Programme cible national de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2024. Au total, 303 modèles de réduction de la pauvreté ont été déployés à travers la province, principalement axés sur l'élevage de bovins et de caprins ainsi que sur le reboisement. En conséquence, le taux de pauvreté provincial est passé de 12,79% en 2021 à 6,38% à la fin de 2024.

Ayun H'Huong, directrice adjointe du Département provincial du travail, des invalides et des affaires sociales de Dak Lak, a affirmé que les politiques de réduction de la pauvreté jouent un rôle essentiel dans le développement socio-économique de la province. Elles transforment progressivement la physionomie des zones rurales et montagneuses, avec des améliorations notables des infrastructures économiques et sociales, répondant de mieux en mieux aux besoins de production de la population. Les conditions de vie des personnes défavorisées s'améliorent ainsi progressivement.

En 2025, Dak Lak se fixe pour objectif de réduire son taux de pauvreté provincial en dessous de 3%, en mettant un accent particulier sur les minorités ethniques.

VNA/CVN