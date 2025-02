Près d'un million de touristes à Quang Ninh pendant les vacances du Têt

Pendant les neuf jours de congé du Têt (Nouvel An lunaire), la province de Quang Ninh, dans le Nord du Vietnam, a connu une affluence touristique exceptionnelle, accueillant près de 970.000 visiteurs, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période de 2024. Cette affluence a généré des recettes touristiques de 2.600 milliards de dôngs (environ 106 millions d'USD), en hausse de 43% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Les sites culturels et spirituels ont été particulièrement prisés. Parmi les sites les plus populaires, on peut citer le temple Cua Ông, la pagode Cai Bàu et le site historique de Yên Tu. La baie de Ha Long, merveille naturelle du monde, a également connu une forte affluence, avec 8.000 visiteurs, dont 600 touristes étrangers arrivés à bord du paquebot Silver Dawn le 29 janvier.

Cette performance remarquable confirme l'attractivité croissante de Quang Ninh en tant que destination touristique majeure au Vietnam. Pour 2025, la province prévoit d'accueillir 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d'étrangers.

VNA/CVN