Le textile-habillement vietnamien met le cap sur un développement vert et durable

Actuellement, le Vietnam occupe une position de plus en plus importante sur le marché mondial du textile-habillement grâce à ses avantages compétitifs en termes de quantité, de qualité, de flexibilité et de responsabilité sociale.

Photo : VNA/CVN

Face aux défis mondiaux et aux exigences des marchés internationaux, l’industrie du textile-habillement, l’un des piliers économiques du Vietnam, doit accélérer sa transition vers une industrie verte, propre et à haute valeur ajoutée. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il est nécessaire d’élaborer une planification et des politiques appropriées pour que cette industrie s’intègre plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale.

Des opportunités s’ouvrent dans la nouvelle phase de développement

Le textile-habillement est l’une des industries clés du Vietnam, qui contribue de manière significative au chiffre d’affaires total des exportations nationales.

Rien qu’en 2024, cette industrie a réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de 44 milliards d'USD, soit une augmentation de 11,26% en glissement annuel. Le déficit commercial du secteur est estimé à 19 milliards d'USD, enregistrant une augmentation de 6,93% sur un an.

Toujours l’année dernière, les États-Unis restent le principal marché d’exportation, représentant 37,98% du total avec 16,71 milliards d'USD (+12,33%). Les autres destinations stratégiques incluent le Japon (4,57 milliards d'USD), l’Union européenne (4,3 milliards d'USD), la République de Corée (3,93 milliards d'USD), la Chine (3,65 milliards d'USD) et l’ASEAN (2,9 milliards d'USD).

Photo : VNA/CVN

Malgré de nombreux défis, ce secteur dispose d’une grande possibilité pour faire une percée dans les temps à venir, notamment dans la fabrication des produits de haute qualité et à haute valeur ajoutée. Il ambitionne de porter le chiffre d’affaires à l’exportation à entre 47 et 48 milliards d'USD d’exportations en 2025, soit un niveau élevé dans le monde.

Selon Lê Tiên Truong, président du Groupe du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex), dans le contexte où l’économie verte est devenue une tendance inévitable, l’industrie du textile-habillement occupe toujours une position importante grâce au caractère irremplaçable de ses produits. Pourtant, elle doit faire face à de nombreux défis et difficultés dans la course vers un passage au vert.

Parmi ceux-ci, on peut citer la pression sur les marges bénéficiaires due à la combinaison de prix de vente bas et de coûts de production en hausse, l’évolution rapide des comportements d’achat des consommateurs ainsi que le durcissement des réglementations en matière de paiements, sans oublier la nécessité de réduire la production.

L’un des défis les plus importants réside dans la capacité de rénover et d’automatiser la chaîne de production. Bien que la tendance à la production verte et circulaire soit renforcée ces dernières années, la quantité de produits verts n’a pas connu une augmentation significative. En 2024, le taux de consommation de vêtements fabriqués à partir de matières recyclées était inférieur à celui de 2023. Cela montre la différence entre les tendances du marché et les pratiques des consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises du secteur devront composer avec de nouvelles réglementations de plus en plus strictes en matière de développement durable. Ces normes, axées sur l’écologisation de la production et l’autonomie en matières premières, représentent un défi de taille pour les années à venir.

À cela s’ajoute des exigences accrues de leurs principaux clients, comme l’Union européenne (UE), en matière de normes du travail, de traçabilité et de réduction des émissions de carbone.

Actuellement, le Vietnam occupe une position de plus en plus importante sur le marché mondial du textile-habillement grâce à ses avantages compétitifs en termes de quantité, de qualité, de flexibilité et de responsabilité sociale. Cependant, par rapport à ses principaux concurrents, tels que le Bangladesh, l’Inde et la Chine, le Vietnam manque d’une chaîne d’approvisionnement intégrée.

Les entreprises vietnamiennes dans ce secteur doivent encore être confrontées à des difficultés liées aux coûts logistiques, aux procédures administratives et à l’intégration à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas), actuellement, ce secteur a atteint un taux de localisation d’environ 50%. La valeur d’importation des matières premières était près de 21 milliards d'USD.

Pour résoudre ces défis, le président de Vinatex a souligné l’importance pour l’industrie du textile-habillement vietnamienne d’accorder une grande priorité à l’augmentation de la valeur ajoutée et du taux de localisation de ses produits et à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement nationale. Il est également nécessaire de réduire la dépendance vis-à-vis des importations des matières premières.

S’orienter vers une industrie durable

Avec une main-d’œuvre abondante et hautement qualifiée, le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour donner un nouvel élan au développement de son industrie du textile-habillement dans une direction verte et durable. Il s’oriente vers un modèle de développement durable et innovant pour son industrie du textile-habillement, intégrant les principes de l’économie circulaire.

Dans le cadre de la stratégie de développement des secteurs du textile-habillement, du cuir et de la chaussure à l’horizon 2030, l’objectif est de s’adapter aux nouvelles exigences environnementales tout en consolidant sa position parmi les leaders mondiaux.

De 2031 à 2035, le secteur du textile-habillement du Vietnam aspire à devenir un acteur majeur dans les chaînes d’approvisionnement circulaires, alliant durabilité et compétitivité.

Avec des politiques appropriées, ce secteur pourrait connaître une croissance durable de 10% par an, contribuant de manière considérable à la croissance du PIB national. D’ici 2030, il passera progressivement d’un développement rapide à un développement durable basé sur la transformation numérique et la croissance verte.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut élaborer une planification appropriée, avec l’accent mis sur la construction de parcs industriels concentrés, le développement des industries auxiliaires et l’attraction des investissements majeurs dans les technologies de la mode.

Photo : VNA/CVN

Comme le Vietnam doit subir le taux le plus élevé en termes de coûts logistiques parmi les sept premiers pays exportateurs de textile-habillement au monde, il est nécessaire de réduire ces coûts et d’améliorer la capacité logistique pour renforcer la compétitivité de ce secteur sur la scène internationale.

Il faut également de favoriser les financements verts, l’innovation, les activités de recherche et de développement.

Le président de Vinatex, Lê Tiên Truong, a indiqué que le textile-habillement vietnamien n’était plus simplement une industrie de sous-traitance à forte intensité de main-d’œuvre comme il l’était il y a plusieurs décennies. Avec le développement de la technologie, la transformation numérique et les nouvelles tendances de consommation, ce secteur pourra devenir une industrie verte à haute valeur ajoutée.

D’autre part, le Vietnam est en train de devenir une destination attrayante pour les investisseurs étrangers dans le secteur du textile-habillement grâce à un environnement économique et politique favorable et stable.

Pour accélérer le passage au vert de ce secteur, le gouvernement vietnamien doit accompagner les entreprises domestiques dans l’élaboration des stratégies de verdissement, l’augmentation du taux de localisation et l’amélioration de l’environnement des affaires.

Ce n’est qu’à ces conditions que l’industrie vietnamienne du textile-habillement pourra continuer à affirmer sa position sur la carte mondiale, contribuant ainsi au développement économique du pays.

NDEL/VNA/CVN