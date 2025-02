À la découverte du monastère zen Trúc Lâm de Yên Tu à Quang Ninh



Accroché aux pentes de la montagne Yên Tu, dans la province de Quang Ninh (Nord), le monastère zen de Trúc Lâm Yên Tu, ou Chùa Lân (pagode Lân), est bien plus qu'un sanctuaire de paix et de spiritualité. Ce site important pour les pèlerins incarne l'histoire du bouddhisme vietnamien et les enseignements du roi Trân Nhân Tông (1258-1308), fondateur du zen Trúc Lâm.

Photo : CTV/CVN

Sur le chemin de pèlerinage de Yên Tu, Chùa Lân émerge comme une perle sacrée nichée au milieu des paysages montagneux majestueux. Il doit son nom à la forme de la colline sur laquelle il se trouve, évoquant un kỳ lân (licorne mythologique), une image qui a nourri les légendes locales.

Selon la légende, lors d'un voyage vers Yên Tu, le roi Trân Nhân Tông et son disciple Bao Sai auraient passé une nuit à cet endroit. Le roi aurait rêvé de chevaucher un dragon doré, puis de traverser une grotte baignée de lumière et parfumée d’un étang de lotus dorés. Inspiré par cette vision, il nomma cet endroit Long Động (Grotte du dragon) et y établit par la suite le monastère Chùa Lân.

Un héritage spirituel millénaire

Fondé au début du XIVᵉ siècle, Trúc Lâm Yên Tu incarne l'essence du bouddhisme vietnamien. Sous la dynastie des Trân (1225-1400), le roi Trân Nhân Tông non seulement fut l'artisan de victoires éclatantes contre les envahisseurs mongols mais aussi marqua l'histoire en abdiquant le trône pour mener une vie d'ermite à Yên Tu. En 1293, il rénova Chùa Lân pour en faire un lieu propice à la méditation et à la transmission du dharma.

Photo : CTV/CVN

L'école Trúc Lâm, fondée par ce roi devenu moine, connu sous le nom du Roi-Bouddha Trân Nhân Tông, repose sur les principes de "tam quy" (trois refuges) et "tu huong" (quatre nobles vérités). Elle met l’accent sur l’harmonie entre la vie spirituelle et profane, promouvant les valeurs d’éthique, de paix intérieure et de compassion.

Le monastère zen de Trúc Lâm Yên Tu s’étend sur plus de 362.000 m², avec deux zones principales :

Le Nôi Viên (Centre intérieur), destiné aux moines et nonnes, comprend des bâtiments tels que la maison des méditants, le réfectoire et les dortoirs. Son architecture traditionnelle vietnamienne, avec des toits en tuiles et des colonnes en bois, dégage une atmosphère paisible, propice à la contemplation.

Le Ngoai Viên (Centre extérieur), qui accueille les visiteurs et les pèlerins, possède des structures remarquables telles que le tam quan (porche à trois entrées), le lầu chuông (pavillon de la cloche), le chính điện (sanctuaire principal) et le tháp Phật (stupa de Bouddha).

Photo : CTV/CVN

L'entrée du temple, bordée de pierres naturelles, mène à un majestueux portique frappé des mots "Long Động Tự - Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử" (Grotte du dragon - Monastère zen de Trúc Lâm Yên Tu). Ce chemin est flanqué de 19 stupas funéraires dédiés aux moines vénérés, entourés de jardins soigneusement entretenus.

Le sanctuaire principal, conçu dans un style carré avec un toit à deux étages, est orné d'une roue de la vie, symbolisant le cycle éternel de la vie (naissance, mort et renaissance). À l’intérieur, trône une imposante statue en bronze de près de 4 tonnes de Bouddha Shakyamuni.

Des symboles de dévotion et d'harmonie

Parmi les trésors architecturaux du temple se trouve une sphère en granit rouge, de 6,5 tonnes, connue sous le nom de Quả cầu như ý (Sphère des vœux), capable de tourner grâce à un mécanisme hydraulique subtil. Ce chef-d'œuvre est un symbole de perfection spirituelle et figure dans le livre national des records depuis 2006.

Photo : CTV/CVN

À l'arrière du sanctuaire principal, la maison des patriarches honore les trois maîtres fondateurs de l’école zen Trúc Lâm, illustrant la continuité et la transmission des enseignements spirituels.

Le monastère zen de Trúc Lâm Yên Tu, avec son cadre naturel enchanteur et ses trésors architecturaux, reste un haut lieu de la spiritualité vietnamienne.

Il offre aux visiteurs une expérience unique : un voyage dans le temps, un retour à soi-même, et une communion avec la nature et l’histoire.

TN/CVN