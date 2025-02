Mesures stratégiques pour renforcer le rôle de l'industrie manufacturière

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que pour atteindre l'objectif de croissance de 8% ou plus cette année , le scénario de croissance du secteur industriel et de la construction devrait être d'environ 9,5% ou plus (l'industrie manufacturière et de transformation devant progresser de 9,7% ou plus ; les services, de 8,1% ou plus ; et l'agriculture, la sylviculture et la pêche, de 3,9% ou plus).

L’industrie et la construction, en particulier l’industrie manufacturière et de transformation, restent les moteurs de la croissance.

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, le ministère du Plan et de l'Investissement recommande aux ministères, branches et localités de se concentrer sur la réforme des procédures administratives, l'amélioration de l'environnement d'investissement et des affaires, la résolution des difficultés et obstacles dans les activités économiques, ainsi que l'encouragement des investissements de tous les secteurs, en particulier des grandes entreprises publiques, du secteur privé et des groupes ayant un impact et une contribution significatifs à l'économie.

Perfectionner le cadre juridique

Il est nécessaire de modifier la Loi sur les investissements ; d'établir un mécanisme priorisant la formation et le développement de nouvelles forces productives ; de mettre en place des politiques pour favoriser le développement d'entreprises nationales de grande envergure.

''Il faut renforcer davantage le rôle des entreprises publiques en les orientant vers l’investissement dans des projets clés, stratégiques et de grande envergure qui créent une dynamique et favorisent le développement socio-économique, tout en consolidant les liens entre entreprises publiques, privées et à capitaux étrangers'', a souligné le ministre.

Parallèlement, les ministères, branches et localités doivent continuer à perfectionner le cadre juridique de manière cohérente et efficace, avec des politiques novatrices permettant de mobiliser et d'utiliser toutes les ressources de manière optimale, et de lever immédiatement les blocages du marché immobilier, des capitaux et des obligations d’entreprises.

Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité du Fonds de soutien à l’investissement, d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement le projet de formation et de développement des entreprises nationales ainsi que le programme de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Enfin, il a souligné l'importance d'accompagner les entreprises dans l'adoption de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la transition écologique, de l'économie circulaire et du développement durable.

